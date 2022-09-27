Призывникам в Белгороде выдают поясочки с молитвами и заламинированные иконки

В Белгороде в призывных пунктах с мобилизованными работают в том числе священнослужители. Они раздают бойцам поясочки с молитвами, молитвослов для воина, заламинированные иконки (чтобы не промокали) с архангелом Михаилом — покровителем воинов. Сами мужчины также просят нательные крестики.
Священнослужители организуют в призывных пунктах молебны, благословляют и напутствуют тех, кого мобилизовали. Всё это проводится по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского.
Работа продолжается и в храмах. Там священники читают молитвы о примирении враждующих. По признаниям священнослужителей, в последнее время в регионе людей в церквях стало больше.
Напомним, что ранее митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал чаще молиться, простить друг другу все грехи и не искать виноватых. В противном случае всё может закончиться трагедией.