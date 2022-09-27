Призывникам в Белгороде выдают поясочки с молитвами и заламинированные иконки

В Белгороде в призывных пунктах с мобилизованными работают в том числе священнослужители. Они раздают бойцам поясочки с молитвами, молитвослов для воина, заламинированные иконки (чтобы не промокали) с архангелом Михаилом — покровителем воинов. Сами мужчины также просят нательные крестики.