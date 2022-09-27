Гладков: Часть мобилизованных белгородцев не готовы были принять в другом регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что получившие повестку 25 сентября жители области не уехали в другой регион, а остались дома.
Принимающая сторона не смогла подтвердить информацию о приёме наших жителей. Поэтому приняли решение, что лучше они будут находиться дома, чем в автобусах.
Вячеслав Гладков
После произошедшего в места дислокации мобилизованных белгородцев выехали представители региона, заявил Гладков в соцсети.
Мы будем отправлять наших людей только тогда, когда будет подтверждение о том, что всё готово для их встречи.
Вячеслав Гладков