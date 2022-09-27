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Гладков: Часть мобилизованных белгородцев не готовы были принять в другом регионе

27 сентября 05:37
Фото: Bel.ru
Принимающая сторона не смогла подтвердить, что готова встретить мобилизованных жителей региона, сообщил губернатор в соцсети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что получившие повестку 25 сентября жители области не уехали в другой регион, а остались дома.

Принимающая сторона не смогла подтвердить информацию о приёме наших жителей. Поэтому приняли решение, что лучше они будут находиться дома, чем в автобусах.
Вячеслав Гладков

После произошедшего в места дислокации мобилизованных белгородцев выехали представители региона, заявил Гладков в соцсети.

Мы будем отправлять наших людей только тогда, когда будет подтверждение о том, что всё готово для их встречи.
Вячеслав Гладков
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#Анастасия Федосеенко#Общество#Губернатор#Военная мобилизация#Белгородская область#Частичная мобилизация#Военкомат#Гладков
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