Под обстрел попало белгородское село Зиборовка

С украинской стороны обстреляли село Зиборовка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, повреждения получили пять домов и школа. Также пострадали два автомобиля, сообщил Вячеслав Гладков. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Школа работает на дистанционном обучении. Оперативные службы проводят подомовой обход.