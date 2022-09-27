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Под обстрел попало белгородское село Зиборовка

27 сентября 14:50
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
обстрел села Зиборовка
По предварительным данным, повреждены пять домов и школа.

С украинской стороны обстреляли село Зиборовка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, повреждения получили пять домов и школа. Также пострадали два автомобиля, сообщил Вячеслав Гладков. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Школа работает на дистанционном обучении. Оперативные службы проводят подомовой обход.

Зиборовка находится в составе Муромского сельского поселения. 

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли шебекинское село Вознесеновка. Тогда обошлось без жертв. Повреждения получили пять домов и три машины.

 

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#Евгений Грицков#Происшествия#Операция на Украине#Шебекинский горокруг#Обстрел#Зиборовка
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