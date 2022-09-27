Под Белгородом беспилотник атаковал электрическую подстанцию

В Белгородском районе 25 сентября беспилотник атаковал электрическую подстанцию. Охранник услышал «хлопок» и среагировал — вызвал правоохранителей.
Уточняется, что под удар попала станция «Фрунзенская» в районе 21:00. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили самодельный летательный аппарат.
На нём было самодельное взрывное устройство. Его собрали с помощью гранаты РГД-5 и пластида. Следователи занимаются изучением конструкции.
Напомним, 23 сентября ВСУ атаковали село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Жертв и пострадавших не было, однако задело пять домов и три автомобиля.