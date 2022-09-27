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Под Белгородом беспилотник атаковал электрическую подстанцию

27 сентября 06:57
Фото: Bel.ru
Это произошло 25 сентября в селе Драгунском. Охранник услышал «хлопок» и вызвал правоохранителей, сообщает телеграм-канал Baza.

В Белгородском районе 25 сентября беспилотник атаковал электрическую подстанцию. Охранник услышал «хлопок» и среагировал — вызвал правоохранителей.

Уточняется, что под удар попала станция «Фрунзенская» в районе 21:00. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили самодельный летательный аппарат.

На нём было самодельное взрывное устройство. Его собрали с помощью гранаты РГД-5 и пластида. Следователи занимаются изучением конструкции.

Напомним, 23 сентября ВСУ атаковали село Вознесеновка в Шебекинском горокруге. Жертв и пострадавших не было, однако задело пять домов и три автомобиля.

 

#Происшествия#Новости Белгорода#Операция на Украине#Белгородский район#Село Драгунское#Подстанция#Беспилотник#Взрывное устройство#Наталья Корявых
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