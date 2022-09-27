Почему белгородцев направляют на службу не по специальности в военном билете

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» прозвучала жалоба о том, почему белгородцев призывают на службу не по специальности, указанной в военном билете.
Хотелось бы справедливости в нашем военкомате. Почему в военном билете написана одна должность, а направляют совсем на другую во время мобилизации? Большинство шебекинцев и белгородцев находятся в таком положении.
Анна Ракова
Вячеслав Гладков отметил, что белгородцы уже не раз обращались к нему с этим вопросом. По словам губернатора, нарушения закона в случае со сменой специальности нет.
Когда человек окончил службу в армии, то ему в военном билете поставили специальность. Но есть реестр этих должностей, которые могут меняться в соответствии с приказами Минобороны, и принимаются решения командиром части. Что и произошло, когда ваш брат или муж прибыл в воинскую часть. Никакого нарушения закона здесь нет. Сегодня посмотрел этот приказ, он есть.
Вячеслав Гладков
Губернатор порекомендовал обращаться к главам районов, чтобы они показали этот документ.