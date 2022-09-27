Определены важнейшие события Владимирской области за 20 лет

Также в 2015-м во Владимире стартовало благоустройство Георгиевской улицы. Её сделали пешеходной, украсили малыми архитектурными формами, декоративным освещением и не только. Следует отметить, что о необходимости реконструкции этой улицы говорили с конца 20-го столетия. Однако до 2015 года были проведены работы на фасадах нескольких зданий и реконструирована булыжная мостовая. В 2016 году горожане получили обновленную прогулочную и туристическую зону.