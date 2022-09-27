Определены важнейшие события Владимирской области за 20 лет

Во Владимирской области в 2011 году городу Коврову присвоили звание “Город воинской славы”. Во время Великой Отечественной войны из города ушли на фронт почти 8000 добровольцев. Местный оружейный завод производил легендарные противотанковые ружья практически круглосуточно. Всего в период ВОВ предприятие выпустило свыше 1,2 млн единиц вооружения. А ковровский экскаваторный завод изготовил 10 000 комплектов танковых колёс для Т-34, пишет newsnn.ru.
В 2013 году во Владимире прошёл Первый межрегиональный экономический форум. На протяжении 6 лет форум являлся знаковым событием не только для города, но и для всей области. На этом мероприятии заключались важные для региона контракты, наполнявшие бюджеты всех уровней.
В 2015 году в области в первый раз прошел всероссийский молодёжный форум “Территория смыслов”. На этой площадке молодежь может напрямую общаться с представителями власти самого высокого уровня.
Также в 2015-м во Владимире стартовало благоустройство Георгиевской улицы. Её сделали пешеходной, украсили малыми архитектурными формами, декоративным освещением и не только. Следует отметить, что о необходимости реконструкции этой улицы говорили с конца 20-го столетия. Однако до 2015 года были проведены работы на фасадах нескольких зданий и реконструирована булыжная мостовая. В 2016 году горожане получили обновленную прогулочную и туристическую зону.
Ещё через два года во Владимире открыли Лыбедскую магистраль длиной более 4 километров. Она разгрузила исторический центр города. Работы были профинансированы федеральным центром. Новая магистраль была необходима для снижения негативного воздействия на исторические здания, включенные в перечень объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.