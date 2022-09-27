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Около военкомата в Белгороде для провожающих мобилизованных установили лавочки

27 сентября 07:52
Фото: телеграм-канал "Блэтгород"
Это сделали для удобства, поскольку людям долго приходилось стоять в очередях.

Около военкомата в Белгороде появились лавочки. Ранее людям, ждавшим отправления, приходилось долгое время стоять около здания. Места для сидения сделали для удобства.

Также уточняется, что появились и биотуалеты. Ранее сообщалось, что резервисты с утра собирались около военкомата в областном центре. Вместе с ними около здания находились родственники.

Автобусы с мобилизованными 23 сентября уехали из Белгорода около полудня. Около здания военкомата собрались люди, большая часть из них — провожающие. Маршрут следования резервистов раскрывать не стали.

 

#Город#Военная мобилизация#Белгород#Частичная мобилизация#Военкоматы#Скамейки#Наталья Корявых
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