Около военкомата в Белгороде для провожающих мобилизованных установили лавочки

Около военкомата в Белгороде появились лавочки. Ранее людям, ждавшим отправления, приходилось долгое время стоять около здания. Места для сидения сделали для удобства.
Также уточняется, что появились и биотуалеты. Ранее сообщалось, что резервисты с утра собирались около военкомата в областном центре. Вместе с ними около здания находились родственники.
Автобусы с мобилизованными 23 сентября уехали из Белгорода около полудня. Около здания военкомата собрались люди, большая часть из них — провожающие. Маршрут следования резервистов раскрывать не стали.