Около 40 мероприятий входят в программу «Российская энергетическая неделя»

Организаторы форума уделили внимание социальной и экологической повесткам. Участники поговорят о социальной политике компаний, в том числе инвестировании в рабочий персонал, о международном сотрудничестве с целью продвижения низкоуглеродной водородной отрасли, о возможностях, которые открываются перед ней, о путях энергоперехода в борьбе с климатическими изменениями.