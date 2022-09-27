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Около 40 мероприятий входят в программу «Российская энергетическая неделя»

27 сентября 18:13
Фото: roscongress.org
В Москве с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж» пройдет юбилейный пятый международный форум «Российская энергетическая неделя». Его деловая программа включает 40 мероприятий, разделенных на шесть блоков, и пройдет под девизом «Глобальная энергетика в многополярном мире».

Большая часть программы форума будет посвящена международной повестке. Это необходимо для противостояния новым вызовам, с которыми в последнее время столкнулись мировые энергетические рынки. Об этом пишет oilcapital.ru.

В рамках блока «Мировые рынки: сотрудничество для развития» участники поговорят о том, что ждет нефтегазовый рынок в дальнейшем. Кроме того, будут затронуты темы переформатирования угольного экспорта в условиях санкций, устойчивого энергетического развития в отношениях Россия – Африка, потенциала в области технологического сотрудничества государств БРИКС.

Запланировано проведение 61-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ и ежегодной встречи Платформы энергетических исследований БРИКС. Эти мероприятия состоятся в рамках блока «Международные встречи».

Организаторы форума уделили внимание социальной и экологической повесткам. Участники поговорят о социальной политике компаний, в том числе инвестировании в рабочий персонал, о международном сотрудничестве с целью продвижения низкоуглеродной водородной отрасли, о возможностях, которые открываются перед  ней, о путях энергоперехода в борьбе с климатическими изменениями.

Кроме того, на форуме обсудят технологический суверенитет и цифровую трансформацию, а также создание технологии энергетического перехода, взаимодействие науки, правительства и бизнеса.

Самым обширным направлением деловой программы станет блок, в рамках которого будет обсуждаться топливно-энергетический комплекс. Состоится всероссийское совещание на тему «Модернизация отрасли ЖКХ как инструмент снижения энерго- и углеродоемкости российской экономики».

Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг 1MI. В качестве организаторов выступают Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

На сайте международного форума «Российская энергетическая неделя» rusenergyweek.com могут зарегистрироваться участники Молодежного дня. 

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