Около 40 мероприятий входят в программу «Российская энергетическая неделя»

Большая часть программы форума будет посвящена международной повестке. Это необходимо для противостояния новым вызовам, с которыми в последнее время столкнулись мировые энергетические рынки. Об этом пишет oilcapital.ru.
В рамках блока «Мировые рынки: сотрудничество для развития» участники поговорят о том, что ждет нефтегазовый рынок в дальнейшем. Кроме того, будут затронуты темы переформатирования угольного экспорта в условиях санкций, устойчивого энергетического развития в отношениях Россия – Африка, потенциала в области технологического сотрудничества государств БРИКС.
Запланировано проведение 61-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ и ежегодной встречи Платформы энергетических исследований БРИКС. Эти мероприятия состоятся в рамках блока «Международные встречи».
Организаторы форума уделили внимание социальной и экологической повесткам. Участники поговорят о социальной политике компаний, в том числе инвестировании в рабочий персонал, о международном сотрудничестве с целью продвижения низкоуглеродной водородной отрасли, о возможностях, которые открываются перед ней, о путях энергоперехода в борьбе с климатическими изменениями.
Кроме того, на форуме обсудят технологический суверенитет и цифровую трансформацию, а также создание технологии энергетического перехода, взаимодействие науки, правительства и бизнеса.
Самым обширным направлением деловой программы станет блок, в рамках которого будет обсуждаться топливно-энергетический комплекс. Состоится всероссийское совещание на тему «Модернизация отрасли ЖКХ как инструмент снижения энерго- и углеродоемкости российской экономики».
Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг 1MI. В качестве организаторов выступают Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
На сайте международного форума «Российская энергетическая неделя» rusenergyweek.com могут зарегистрироваться участники Молодежного дня.