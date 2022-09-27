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Недорого отремонтировать окна — это просто

27 сентября 11:26
Фото: Bel.ru
Окна — это важнейший элемент дома, который обеспечивает не только комфортное проживание, но и эстетически приятный вид помещения. Если вы собираетесь их заменить или отремонтировать уже имеющиеся — это будет не так уж дорого, если вы знаете, где найти недорогое предложение.

Какие ремонтные работы проводятся с современными окнами, можно ли восстановить старые деревянные конструкции и сложно ли поменять алюминиевый стеклопакет?

Компания «Помощь Окнам» предлагает все эти виды работ. Здесь занимаются починкой пластиковых, алюминиевых и деревянных окон и стеклопакетов.

Что может потребоваться

Вот с какими запросами обычно обращаются заказчики:

  • в квартиру проникает холодный воздух, нужно утеплить стеклопакеты;
  • стекло разбилось и его необходимо заменить;
  • требуется герметизация и звукоизоляция;
  • деревянная конструкция потеряла прежний вид, её надо заново покрасить.

Здесь оказываются все эти услуги. Насчёт стоимости можете уточнить у менеджера. Подробнее обо всём этом рассказывает источник — официальный сайт компании.

Восстановление окон и дверей по небольшой стоимости

Если вам требуется восстановить прежний внешний вид или функциональные возможности пластикового или другого стеклопакета — вы обратились точно по адресу. Эта компания проводит качественные ремонтные работы и устраняет поломки любой сложности.

Стеклопакет в том виде, в котором он существует сегодня — это сложное устройство, состоящее из многих компонентов. Если хотя бы один приходит в негодность — его желательно заменить сразу. Если этого не сделать, стёкла начинают запотевать, ломается замок, ручка или другая деталь.

Специалисты из компании «Помощь Окнам» восстанавливают функции стеклопакетов — в том числе балконных групп с дверьми. Здесь работают с продукцией таких брендов, как Rehau, Schuco, Aluplast.

Также проводится реставрация старых деревянных оконных групп — модернизация для придания им более современного и свежего вида. Кроме того, заменяют фурнитуру, другие комплектующие, которые перестали выполнять свои функции.

Можете заказать и реконструкцию алюминиевых систем, и монтаж сопутствующих элементов — таких, как откосы разных размеров. Чтобы верно определить, какие откосы будут подходящими, специалисты компании осуществляют замеры. Устанавливаются подоконники и антимоскитные сетки.

Фирма оказывает услуги с 1993 года.

Реклама. ИП: Сергеев Р.В., ОГРН: 319673300020783.

#Общество#Новости компаний#Окна
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