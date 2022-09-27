Недорого отремонтировать окна — это просто

Какие ремонтные работы проводятся с современными окнами, можно ли восстановить старые деревянные конструкции и сложно ли поменять алюминиевый стеклопакет?
Компания «Помощь Окнам» предлагает все эти виды работ. Здесь занимаются починкой пластиковых, алюминиевых и деревянных окон и стеклопакетов.
Вот с какими запросами обычно обращаются заказчики:
Здесь оказываются все эти услуги. Насчёт стоимости можете уточнить у менеджера. Подробнее обо всём этом рассказывает источник — официальный сайт компании.
Если вам требуется восстановить прежний внешний вид или функциональные возможности пластикового или другого стеклопакета — вы обратились точно по адресу. Эта компания проводит качественные ремонтные работы и устраняет поломки любой сложности.
Стеклопакет в том виде, в котором он существует сегодня — это сложное устройство, состоящее из многих компонентов. Если хотя бы один приходит в негодность — его желательно заменить сразу. Если этого не сделать, стёкла начинают запотевать, ломается замок, ручка или другая деталь.
Специалисты из компании «Помощь Окнам» восстанавливают функции стеклопакетов — в том числе балконных групп с дверьми. Здесь работают с продукцией таких брендов, как Rehau, Schuco, Aluplast.
Также проводится реставрация старых деревянных оконных групп — модернизация для придания им более современного и свежего вида. Кроме того, заменяют фурнитуру, другие комплектующие, которые перестали выполнять свои функции.
Можете заказать и реконструкцию алюминиевых систем, и монтаж сопутствующих элементов — таких, как откосы разных размеров. Чтобы верно определить, какие откосы будут подходящими, специалисты компании осуществляют замеры. Устанавливаются подоконники и антимоскитные сетки.
Фирма оказывает услуги с 1993 года.
Реклама. ИП: Сергеев Р.В., ОГРН: 319673300020783.