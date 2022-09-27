Монополизация рынка наружной рекламы приведет к потере 80 млрд рублей в бюджете

Анализ законопроекта был отправлен главе ФАС Максиму Шаскольскому, руководителю администрации президента РФ Антону Вайно и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает lenta.ru.
Законопроект о внесении изменений в закон «О рекламе» приняли в первом чтении, несмотря на его критику со стороны многих парламентариев.
В отчете экономистов МГУ отмечается, что неналоговые потери бюджета, связанные с упущенной выгодой по контрактам с единым оператором, составят 28,6-85,7 миллиарда рублей. При появлении на рынке наружной рекламы монополиста потери отрасли составят до 664,3 миллиона рублей ежегодно. Порядка 342,9 миллиона рублей составят выпадающие потери внебюджетных фондов.
Специалисты отрасли и сами игроки рынка опасаются, что новый оператор получит неограниченные полномочия. В частности, ему может быть предоставлено право без согласования с властями на местах устанавливать любое число рекламных конструкций в любом месте любого населенного пункта. При этом он сможет делать это без ограничений в отношении зон исторического и культурного наследия, без соблюдения ГОСТов и учета схем размещения уже существующих рекламных конструкций. Помимо этого, есть опасение, что создание монополиста на рынке приведет к потере рабочих мест для 35 тысяч человек.
По словам президента коммуникационного холдинга Minchenko Consulting Евгения Минченко, в законопроекте огромное количество противоречий. В частности, в нем объединены такие разные сферы, как цифровая наружная реклама и классифайды, а также не прописаны расходы бюджета и выпадающие доходы.
Экономисты уверены, что регулировать рынок можно с помощью создания реестра или введения аккредитации и лицензирования. В любом случае, считают специалисты, создание централизованной информационной системы будет сопряжено с более высокими рисками для безопасности, чем децентрализованное решение.
«Если будет взломана такая система, это автоматически дает возможность для утечки всей содержащийся в рекламной отрасли информации, в отличие от взлома одной из множества систем», – предупреждают авторы отчета.
В своем анализе экономисты МГУ им. М. В. Ломоносова отметили, что функции контроля можно передать независимым агентам. В качестве них могут выступать СРО или НКО, учредителем которой является государство.