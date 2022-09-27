Монополизация рынка наружной рекламы приведет к потере 80 млрд рублей в бюджете

Специалисты отрасли и сами игроки рынка опасаются, что новый оператор получит неограниченные полномочия. В частности, ему может быть предоставлено право без согласования с властями на местах устанавливать любое число рекламных конструкций в любом месте любого населенного пункта. При этом он сможет делать это без ограничений в отношении зон исторического и культурного наследия, без соблюдения ГОСТов и учета схем размещения уже существующих рекламных конструкций. Помимо этого, есть опасение, что создание монополиста на рынке приведет к потере рабочих мест для 35 тысяч человек.