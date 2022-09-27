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Мобилизованных белгородских студентов вернут в регион

27 сентября 05:42
Фото: Bel.ru
Губернатор выслал документы и телеграммы в комиссариаты для отправки студентов в Белгородскую область. От этом чиновник сообщил в соцсети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков намерен вернуть в регион студентов, которым пришли повестки в первые дни частичной мобилизации.

Соответствующие документы и телеграммы пришли на адрес военных комиссариатов, в соответствии с которыми были подготовлены документы и направлены командирам воинских частей о необходимости отправки назад наших студентов.
Вячеслав Гладков

Отметим, что студенты, которые получают высшее образование и СПО на очной или очно-заочной форме обучения, не попадают под частичную мобилизацию. Такой указ подписал президент.

Ранее в Белгороде пытались  мобилизовать парня с одной почкой. Также в Белгородской области домой должны вернуть домой минимум 75 мобилизованных.

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