Как проходили референдумы 27 сентября в Белгородской области

В Белгородской области тоже проводят голосование среди вынужденных переселенцев. В региональном избиркоме процитировали тех, кто пришёл оставить свой голос.
Практически все пришедшие семейные пары высказались за присоединение нескольких областей к составу РФ и отметили, что своё будущее видят в России. По словам людей, в регионе их встретили тепло и помогли необходимыми вещами.
Голосование проводят на четырёх избирательных участках. В избиркоме поделились, что не думали увидеть голосующих из Херсона, однако их оказалось немало.
Также в комиссии рассказали, что организовали выездные избирательные участки, чтобы голосующим было удобнее. Некоторые едут на голосование в Белгород, хотя путь от разных районов области не близкий, рассказали журналистам в избиркоме. В ответ на то, что не обязательно ехать под проливным дождём ради референдумов, голосующие не соглашаются.
«Ну что вы такое говорите, а? Мы в стороне никогда не стояли. Сами решение принимаем и отвечаем за него. Поэтому едем и голосуем. А вы говорите: дождь…», — цитирует беженцев «Российская газета».
Референдумы проходят в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Согласно данным федеральных СМИ, в Запорожской области явка составила 66,43% при учёте голосования за рубежом.
По данным на вечер 26 сентября в Херсонской области проголосовали 63,58% избирателей. В ДНР и ЛНР этот показатель составил 86,89% и 83,61% соответственно.