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Как проходили референдумы 27 сентября в Белгородской области

27 сентября 13:15
Фото: избирком Белгородской области
Голосующие вынужденные переселенцы высказались за или против присоединения к составу России, сообщает региональный избирком.

В Белгородской области тоже проводят голосование среди вынужденных переселенцев. В региональном избиркоме процитировали тех, кто пришёл оставить свой голос.

Практически все пришедшие семейные пары высказались за присоединение нескольких областей к составу РФ и отметили, что своё будущее видят в России. По словам людей, в регионе их встретили тепло и помогли необходимыми вещами.

Голосование проводят на четырёх избирательных участках. В избиркоме поделились, что не думали увидеть голосующих из Херсона, однако их оказалось немало.

Также в комиссии рассказали, что организовали выездные избирательные участки, чтобы голосующим было удобнее. Некоторые едут на голосование в Белгород, хотя путь от разных районов области не близкий, рассказали журналистам в избиркоме. В ответ на то, что не обязательно ехать под проливным дождём ради референдумов, голосующие не соглашаются.

«Ну что вы такое говорите, а? Мы в стороне никогда не стояли. Сами решение принимаем и отвечаем за него. Поэтому едем и голосуем. А вы говорите: дождь…», — цитирует беженцев «Российская газета».

Референдумы проходят в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. Согласно данным федеральных СМИ, в Запорожской области явка составила 66,43% при учёте голосования за рубежом.

По данным на вечер 26 сентября в Херсонской области проголосовали 63,58% избирателей. В ДНР и ЛНР этот показатель составил 86,89% и 83,61% соответственно. 



последний день голосования на референдумах о вхождении в состав Россиипоследний день голосования на референдумах о вхождении в состав России
последний день голосования на референдумах о вхождении в состав России
Фото: избирком Белгородской области
#Политика#Референдум о вступлении в Россию#Белгородская область#Референдум#Голосование#Избирком#Наталья Корявых
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