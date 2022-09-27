Как проходили референдумы 27 сентября в Белгородской области

Также в комиссии рассказали, что организовали выездные избирательные участки, чтобы голосующим было удобнее. Некоторые едут на голосование в Белгород, хотя путь от разных районов области не близкий, рассказали журналистам в избиркоме. В ответ на то, что не обязательно ехать под проливным дождём ради референдумов, голосующие не соглашаются.