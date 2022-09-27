Группа предприятий «ПЦБК» запустила второй этап проекта «Сила бумаги»

Подготовка к реализации второго этапа «Силы бумаги» была начата компанией в феврале 2022 года, пишет properm.ru. В целом проект был разделен на 11 локальных проектов. Единой целью является повышение мощности БДМ-2 по выпуску высококачественной целлюлозной бумаги для гофрирования на 15% — до 146 000 тонн в год. При этом специалисты ПЦБК намерены сократить удельное потребление воды, пара и электроэнергии на выработку 1 тонны продукции.
Первая часть локальных обновлений была завершена в сентябре. ПЦБК добилась повышения надежности работы оборудования. Апгрейду подверглись сушильная часть и накат бумагоделательной машины.
Как отмечается, после прохода бумажного полотна через десятки обогреваемых паром цилиндров сушильной части его влажность снижается до 6-9%, после чего бумага поступает на накат, где наматывается в большие рулоны.
Благодаря модернизации сушильной части был запущен новый электромеханический привод. С его помощью можно увеличить скорость движения бумажного полотна до 800 метров в минуту. Более того, новый привод сделал более надежной работу оборудования, сократив риски поломок и длительных простоев.
На БДМ-2 установлен накат фирмы VOITH. Устройство позволяет работать на скорости до 1200 метров в минуту, что более чем в два раза превосходит скорость старого оборудования. В помощью нового наката можно наматывать рулоны диаметром свыше 2500 мм, кроме того, значительно повысилась плотность намотки.
«В сентябре перед нашей командой стояла задача реализовать ряд локальных проектов, направленных на повышение надежности работы БДМ-2, исключение аварийных ситуаций и внеплановых простоев», — отметил руководитель проекта «Сила бумаги 2.0» Дмитрий Мандрыгин.
По его словам, на следующем этапе, который запланирован на II квартал 2023 года, предстоит повысить скорость машины, а следовательно, ее производительность.
Ситуация, сложившаяся на мировых рынках в 2022 году, внесла свои коррективы в планы.
«Мы пересмотрели ряд технологических и технических решений проекта, в модернизации используем оборудование не только европейских, но и китайских поставщиков», — сообщил директор по производству и развитию ПЦБК Дмитрий Бондарев.
Первый этап инвестиционного проекта «Сила бумаги» закончился в конце 2020 года. Тогда на совершенствование БДМ-2 был затрачено более 1 млрд рублей, а производительность машины удалось увеличить на 45% — с 87,5 до 127 тыс. тонн в год.