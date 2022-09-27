Группа предприятий «ПЦБК» запустила второй этап проекта «Сила бумаги»

Подготовка к реализации второго этапа «Силы бумаги» была начата компанией в феврале 2022 года, пишет properm.ru. В целом проект был разделен на 11 локальных проектов. Единой целью является повышение мощности БДМ-2 по выпуску высококачественной целлюлозной бумаги для гофрирования на 15% — до 146 000 тонн в год. При этом специалисты ПЦБК намерены сократить удельное потребление воды, пара и электроэнергии на выработку 1 тонны продукции.