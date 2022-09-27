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Гроза и дождь надвигаются на Белгородскую область

27 сентября 12:56
Фото: Bel.ru
Ночью и днём на территории области пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Прогноз погоды опубликовало ГУ МЧС региона.
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Погода

Дождливая погода не собирается покидать Белгородскую область. 28 сентября в регионе пройдут небольшие дожди. Местами ожидается гроза. Утром и ночью возможен туман. В тёмное время суток 8–13 ˚С, днём — 13–18 ˚С.

Ночью в Белгороде температура опустится до 12 ˚С, временами будет небольшой дождь. Днём облачно и без осадков, воздух прогреется до 17 ˚С. 29 сентября в областном центре 9 ˚С ночью и дождь. Днём потеплеет до 18 ˚С, ожидается облачная с прояснениями погода.

В пятницу, 30 сентября, весь день будет дождливо. Синоптики при этом обещают 11 ˚С ночью и 20 ˚С в дневное время.

 

 

#Общество#Погода#Белгородская область#Погода в Белгороде#Наталья Корявых
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