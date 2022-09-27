Гроза и дождь надвигаются на Белгородскую область

Ночью в Белгороде температура опустится до 12 ˚С, временами будет небольшой дождь. Днём облачно и без осадков, воздух прогреется до 17 ˚С. 29 сентября в областном центре 9 ˚С ночью и дождь. Днём потеплеет до 18 ˚С, ожидается облачная с прояснениями погода.