Гроза и дождь надвигаются на Белгородскую область

Дождливая погода не собирается покидать Белгородскую область. 28 сентября в регионе пройдут небольшие дожди. Местами ожидается гроза. Утром и ночью возможен туман. В тёмное время суток 8–13 ˚С, днём — 13–18 ˚С.
Ночью в Белгороде температура опустится до 12 ˚С, временами будет небольшой дождь. Днём облачно и без осадков, воздух прогреется до 17 ˚С. 29 сентября в областном центре 9 ˚С ночью и дождь. Днём потеплеет до 18 ˚С, ожидается облачная с прояснениями погода.
В пятницу, 30 сентября, весь день будет дождливо. Синоптики при этом обещают 11 ˚С ночью и 20 ˚С в дневное время.