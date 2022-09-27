Главный тренер «Белогорья» назвал проблемы команды

26 сентября на пресс-конференции ВК «Белогорье» главный тренер Борис Колчин рассказал о проблемах команды. Он признался, что достаточно поздно получили связующего.
Роман Порошин приехал после спартакиады, потом уехал в сборную, а вернулся перед предварительным этапом Кубка России. Поэтому мы сейчас отстаём в плане сыгранности основного связующего с игроками.
Борис Колчин
Колчин признался, что большой надеждой на будущее стала игра связующего Евгения Жогова и победа над чемпионом страны на спартакиаде.
Она даже для меня в какой-то степени стала сюрпризом. Молодой связующий выдержал рисунок игры, остальные игроки отзывались на его решения — всё это очень важно.
Борис Колчин
В клубе ждут возвращения в состав команды Колодинского. По мнению главного тренера, он должен «зацементировать» состав.
Отметим, что «Белогорье» покинули сербский доигровщик Неманья Петрич, связующие Дмитрий Ковалёв и Всеволод Абрамычев, блокирующие Алексей Самойленко и Андрей Ананьев, либеро Илья Кириллов и диагональный Егор Сиденко.
Что касается новых игроков, то за «Белогорье» начнут выступать связующие Игорь Колодинский и Роман Порошин, диагональный Иван Подребинкин, блокирующие Сергей Червяков и Юрий Цепков, доигровщик Руслан Галимов и либеро Валентин Кротков.
Команда обновилась практически наполовину. Считаю, что мы неплохо укрепили все позиции, создали хорошую конкуренцию в команде. Ни у кого нет закреплённого места в составе, поэтому на тренировках нужно будет доказывать, что ты игрок состава, что ты готов в игре показывать свой лучший волейбол.
Дмитрий Ильиных, спортивный директор ВК «Белогорье»
Как отметил Ильиных, тренерский штаб пополнили Сергей Баранов и статистик из новосибирского «Локомотива» Иван Пух.