Главный тренер «Белогорья» назвал проблемы команды

Что касается новых игроков, то за «Белогорье» начнут выступать связующие Игорь Колодинский и Роман Порошин, диагональный Иван Подребинкин, блокирующие Сергей Червяков и Юрий Цепков, доигровщик Руслан Галимов и либеро Валентин Кротков.