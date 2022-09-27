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Гладков провёл заседания мобилизационного штаба Белгородской области

27 сентября 09:09
Фото: Bel.ru
Основные вопросы — выплаты, дополнительная помощь мобилизованным жителям сёл, координация работы минздрава и военных комиссариатов. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Мобилизованные белгородцы получат единовременную выплату в 100 тыс. рублей, напомнил губернатор. Порядок перечисления денег должны определить в течение двух недель. Помимо этого, единовременную выплату в 50 тыс. рублей направят за рождение ребёнка в семье призывника.

Дополнительные меры поддержки глава региона поручил разработать для мобилизованных жителей сёл. Помимо этого, главы ведомств и муниципалитетов представят свои предложения по мерам дополнительной поддержки семей, исходя из возможностей бюджетов.

С работодателями в Белгородской области должны будут провести точечные консультации по вопросу трудовых гарантий и сохранения зарплаты мобилизованных сотрудников. По самозанятым тему проработают отдельно.

Губернатор также поручил региональному минздраву наладить работу с военными комиссариатами. Вячеслав Гладков подчеркнул, что ему важно полное отсутствие жалоб от призывников и членов их семей. Глава региона попросил не тревожить тех, кто имеет большие проблемы со здоровьем.

В Белгородской области продолжает работать горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации. Звонки принимаются круглосуточно.

 

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#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Частичная мобилизация#Выплаты#Минздрав#Военный комиссариат
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