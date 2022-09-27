Гладков провёл заседания мобилизационного штаба Белгородской области

Губернатор также поручил региональному минздраву наладить работу с военными комиссариатами. Вячеслав Гладков подчеркнул, что ему важно полное отсутствие жалоб от призывников и членов их семей. Глава региона попросил не тревожить тех, кто имеет большие проблемы со здоровьем.