Гладков провёл заседания мобилизационного штаба Белгородской области

Мобилизованные белгородцы получат единовременную выплату в 100 тыс. рублей, напомнил губернатор. Порядок перечисления денег должны определить в течение двух недель. Помимо этого, единовременную выплату в 50 тыс. рублей направят за рождение ребёнка в семье призывника.
Дополнительные меры поддержки глава региона поручил разработать для мобилизованных жителей сёл. Помимо этого, главы ведомств и муниципалитетов представят свои предложения по мерам дополнительной поддержки семей, исходя из возможностей бюджетов.
С работодателями в Белгородской области должны будут провести точечные консультации по вопросу трудовых гарантий и сохранения зарплаты мобилизованных сотрудников. По самозанятым тему проработают отдельно.
Губернатор также поручил региональному минздраву наладить работу с военными комиссариатами. Вячеслав Гладков подчеркнул, что ему важно полное отсутствие жалоб от призывников и членов их семей. Глава региона попросил не тревожить тех, кто имеет большие проблемы со здоровьем.
В Белгородской области продолжает работать горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации. Звонки принимаются круглосуточно.