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Гладков о годе работы: Все соцпрограммы поддержки белгородцев продолжат работать

27 сентября 12:08
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Однако губернатор признал, что будет сложно, так как доходы в бюджет сократились. Об этой и других темах глава региона говорил на встрече с журналистами, которая состоялась 27 сентября — в годовщину инаугурации, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В регионе, несмотря на сложности, продолжат работать все социальные программы поддержки белгородцев, заявил губернатор. В планах — строительство школ и детсадов, благоустройство в городах и сёлах.

Вместе с тем Вячеслав Гладков признал, что выполнить всё это будет сложнее, так как доходы в бюджет сократились. Однако сам глава региона подчеркнул, что, несмотря, на сложности, жизнь продолжается.

Жители области продолжают трудиться на Белгородчине, понимая сложности происходящего. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности.
Вячеслав Гладков

Сам Вячеслав Гладков признался, что не жалел, что судьба привела его именно в Белгородскую область.

За последний год социальная поддержка в регионе значительно выросла. Появилась возможность заключения соцконтрактов, на 20% был проиндексирован региональный маткапитал. Детям-сиротам продолжают вручать ключи от домов или квартир, проходит переселение из аварийного жилья.

Ремонтируются МКД, образовательные учреждения. Только в этом году работы пройдут в 419 домах, в эксплуатацию введут семь школ и столько же детсадов. Развивается и жилищное строительство: текущий год станет рекордным. В регионе построят 400 тыс. кв. м жилья в МКД. Всего в эксплуатацию введут 1 млн 181 тыс. кв. м.

Сейчас основная задача перед властями — помощь в проведении частичной мобилизации. Уже удалось вернуть домой 75 неправомерно призванных белгородцев. Власти продолжают отслеживать, чтобы ряды призывников не пополнили студенты, люди с серьёзными заболеваниями и имеющие отсрочку сотрудники, подчеркнул губернатор.

Семьям мобилизованных мужчин будут помогать единовременными выплатами. Сегодня у призывников есть возможность быстрее оформить отношения в ЗАГСе. Так, за последние дни в сутки регистрировали более 100 браков, когда раньше было не более 30.

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