Гладков о годе работы: Все соцпрограммы поддержки белгородцев продолжат работать

Ремонтируются МКД, образовательные учреждения. Только в этом году работы пройдут в 419 домах, в эксплуатацию введут семь школ и столько же детсадов. Развивается и жилищное строительство: текущий год станет рекордным. В регионе построят 400 тыс. кв. м жилья в МКД. Всего в эксплуатацию введут 1 млн 181 тыс. кв. м.