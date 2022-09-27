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Гладков не стал рассказывать, куда отправляют мобилизованных белгородцев

27 сентября 16:46
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор отметил, что подобную информацию ждёт украинская сторона, поэтому такие сведения он раскрывать не может.

В прямом эфире «10 вопросов губернатору» 27 сентября у руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова попытались узнать, куда отправляют мобилизованных белгородцев.

Конечно, этот вопрос всех волнует. Все переживают. Единственное, что мы должны понимать, так это то, что соцсети качественно мониторит украинская сторона. Говорить и поднимать темы, кто и где мобилизуется и куда направят наших парней, категорически нельзя.
Вячеслав Гладков

Отметим, что 22 сентября в Старом Осколе собралась первая группа резервистов. Призывники ждали отправки около ДК «Молодёжный».

Сколько именно человек попадут под частичную мобилизацию в Белгородской области — неизвестно. Эти сведения власти хотят держать в секрете, в отличие от курских соседей. Там заявили, что готовы мобилизовать три тысячи человек.

Отметим, что в Белгородскую область вернут мобилизованных студентов. Губернатор уже направил документы и телеграммы в комиссариаты.

#Анастасия Федосеенко#Общество#Эксклюзив#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Частичная мобилизация#Военкомат#Гладков
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