Препараты в достаточном количестве поступили в медицинские учреждения региона. Как и в предыдущие годы, вакцинация проводится бесплатно — делать прививки планируется в поликлиниках и в мобильных пунктах. В 2020 году прививку против гриппа сделали более 800 тыс. жителей Белгорода, в этом году запланирована иммунизация не менее 900 тыс. человек.
В Белгородской области кампания по вакцинации против гриппа продлится до ноября 2022 года. Однако, как отмечает руководитель департамента здравоохранения региона Андрей Иконников, оптимальный срок начала иммунизации — сентябрь и октябрь.
По мнению Андрея Иконникова, вакцина выполняет функции главного барьера против инфицирования. Глава департамента здравоохранения подчёркивает: вакцинированные взрослые и дети, даже если они заболевают, переносят грипп в лёгкой форме. Иммунизацию от инфекции в Белгородской области, сообщил Иконников, необходимо провести оперативно: коллективный иммунитет минимизирует риск всплеска заболеваемости.
В мобильные пункты и в муниципальные медицинские учреждения Белгородской области доставлены вакцины:
Эти препараты выпущены в России, каждый из них имеет клинически доказанную и подтверждённую эффективность. Вакцина «Ультрикс Квадри» предназначена для иммунизации детей младшего возраста, «Совигрипп» подходит людям от 18 лет.
В общей сложности в медицинские учреждения Белгородской области, по данным на конец сентября 2022 года, было доставлено более 350 тыс. доз вакцин, из которых 80% уже использовано.
Кампания по иммунизации населения против гриппа в России в этом году охватывает всех жителей. Однако медики выделяют в отдельные группы людей, которые должны пройти вакцинацию в первую очередь:
Делать прививку по возможности должны:
Также иммунизация рекомендована солдатам срочной службы и беременным женщинам.
Вакцинироваться против сезонного гриппа рекомендовано тем, кто относится к определённым группам риска по состоянию здоровья. Речь идёт о людях, у которых есть заболевания:
При планировании вакцинации необходимо учитывать индивидуальные особенности организма, ориентироваться на самочувствие и состояние здоровья.
Одна из приоритетных задач системы здравоохранения Белгородской области — обеспечить максимальную иммунизацию несовершеннолетних. Соответствующая кампания реализуется в дошкольных учреждениях региона.
Решение относительно того, делать прививку от гриппа ребёнку или не делать, принимают родители и законные представители несовершеннолетнего. В детских садах Белгорода вакцинация проводится в процедурных кабинетах, дети прививаются организованными группами.
Вакцинация дошкольников имеет противопоказания:
От вакцинации ребёнка, который менее 30 дней назад перенёс инфекционное или вирусное заболевание, лучше воздержаться. Необходимо выдержать временной интервал в месяц и только после этого пройти иммунизацию.
Обязательным остаётся осмотр ребёнка педиатром перед прививкой. Для вакцинации несовершеннолетнего необходимо письменное согласие его родителей или законных представителей. Или должен быть предъявлен отказ от прививки.
До конца ноября 2022 года будет продолжаться иммунизация от гриппа детей школьного возраста в Белгородской области. Прививочные пункты работают на базе общеобразовательных учреждений региона. Цель кампании — формирование коллективной иммунной устойчивости в преддверии пика заболеваемости ОРЗ и ОРВИ.
В Белгороде школьники могут вакцинироваться в тех учреждениях, которые они посещают. Иммунизация осуществляется посредством использования вакцины «Ультрикс».
Среди противопоказаний, которые следует учитывать, принимая решение о вакцинации школьника:
Непосредственно перед прививкой школьников в медицинских кабинетах осматривают педиатры — они измеряют температуру, оценивают состояние здоровья каждого ребёнка. Только при отсутствии противопоказаний школьник может вакцинироваться.
В числе тех, кого иммунизация в 2022 году охватывает в первую очередь, — беременные женщины. Будущие мамы Белгородской области могут привиться от гриппа в местных поликлиниках или в мобильных пунктах. Однако вакцинироваться следует не ранее чем на 15-й неделе беременности.
Будущие мамы для вакцинации могут выбирать любые препараты, за исключением интраназальных средств, которые в период беременности не рекомендованы.
Беременная женщина, принявшая решение делать прививку, в Белгороде может посетить любой из открытых прививочных пунктов на базе муниципальной поликлиники или обратиться в мобильный кабинет. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе:
Будущие мамы могут оформить направление на прививку от гриппа у врача женской консультации, который ведёт их беременность.
На прививку от гриппа может быть определённая реакция организма, которая обуславливается состоянием здоровья, наличием хронических заболеваний и множеством других факторов.
В числе симптомов, которые наиболее часто появляются после процедуры иммунизации:
Не следует переживать, даже если хотя бы один из симптомов был зафиксирован после прививки. С высокой долей вероятности речь идёт о постепенной адаптации организма и иммунитета к вирусу. Не следует принимать никаких специальных мер для того, чтобы облегчить эти симптомы, — они пройдут сами по себе спустя несколько дней.
Если реакция на прививку обусловлена индивидуальными особенностями организма, например непереносимостью белка вируса, стоит обратиться за консультацией к лечащему врачу. Однако такая реакция встречается нечасто.
Медики рекомендуют принять ряд превентивных мер сразу после вакцинирования — к примеру, желательно оставаться в лечебном учреждении в течение 20 минут после прививки. Такого времени будет достаточно, чтобы понять, будет на вакцину аллергия или нет, и при необходимости прибегнуть к помощи медиков.
После прививки не рекомендуется:
Для того, чтобы антитела выработались в необходимом количестве, как отмечают специалисты, может потребоваться от 1 до 3 недель. Соответственно, речь идёт о периоде, когда вакцинированный человек пока ещё не защищён от инфекции. В связи с этим рекомендуется продолжать соблюдать привычные меры предосторожности:
Чтобы самочувствие после прививки оставалось стабильным, следует скорректировать рацион питания и отказаться от употребления тяжёлой пищи, солёных и острых блюд. Также рекомендуется исключить из рациона алкоголь — как минимум на 2–3 дня, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на печень в период адаптации организма к вакцине и её действию.
В Белгородской области осенью 2022 года параллельно с иммунизацией против гриппа продолжается кампания по вакцинированию от COVID-19. По данным местного департамента здравоохранения, вакцинацию от коронавирусной инфекции полностью завершили более 650 тыс. жителей Белгородской области. Первый компонент вакцины применен у 700 тыс. человек.
Актуальность вакцинации от ковида осенью 2022 года обусловлена тем, что пандемия продолжается, и риск одновременного инфицирования гриппом и COVID-19 по-прежнему высок.
Глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников подчёркивает: если грипп, ковид и ОРВИ наслоятся друг на друга, будет непросто. Одновременное течение двух заболеваний непредсказуемо, как и возможные осложнения, их тяжесть и последствия.
Тем, кто желает вакцинироваться против гриппа и коронавируса, следует учитывать — между двумя прививками нужно предусмотреть интервал. Рекомендованный период — 30 дней. Месяца, как утверждают медики, будет достаточно для того, чтобы:
От чего прививаться сначала — от гриппа или от коронавируса? Всё зависит от уже пройденной иммунизации. Если у человека нет ни той, ни другой прививки, сначала рекомендуется вакцинироваться от гриппа, затем — от COVID-19. Если первый компонент вакцины против ковида уже введён, рекомендуется сделать паузу для прививки от гриппа и затем, спустя месяц, рассмотреть вариант ревакцинации против коронавирусной инфекции.
В Белгороде в 2022 году привиться от гриппа можно на базе муниципальных поликлиник и в мобильных пунктах.
Вакцинация с использованием препарата «Совигрипп» проводится в поликлинике НИУ «БелГУ» в процедурных кабинетах, расположенных по адресам:
Профилактическую прививку с использованием вакцины «Ультрикс» можно сделать в поликлинике Белгородской ОКБ Святителя Иоасафа по адресу: улица Некрасова, 8/9.