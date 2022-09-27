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Ещё двое белгородцев за сутки скончались от ковида

27 сентября 12:54
Фото: Bel.ru
Днём ранее в регионе зафиксировали аналогичное число умерших. По состоянию на 27 сентября насчитывают 2293 скончавшихся от коронавируса белгородца с начала пандемии.

За последние сутки умерли двое белгородцев, которые болели ковидом. 26 сентября скончались столько же. Общее число умерших выросло до 2293 человек, следует из данных оперштаба региона.

Умерли две женщины — жительница Белгородского района 1962 года рождения и жительница Ракитянского района 1979 года. Обе пациентки проходили лечение в горбольнице № 2.

По состоянию на 27 сентября коронавирус диагностировали у 501 белгородца. На этот раз лидером по заболеваемости стал Старооскольский горокруг — 195 случаев. В Белгороде ковид обнаружили у 181 человека.

400 жителей региона госпитализированы, восемь из них находятся в тяжёлом состоянии. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 153 042 человек.

За сутки победили болезнь 592 белгородца. Общее число выздоровевших выросло до 145 942 человек.

 

 

#Коронавирус COVID-19#Белгородская область#Коронавирус#Статистика#Умершие#Наталья Корявых
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