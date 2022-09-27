Ещё 30 ошибочно мобилизованных мужчин вернут, а под Белгородом обстреляли село

В регионе продолжают выявлять случаи, когда люди получили повестку по ошибке, а шебекинская Зиборовка попала под обстрел — повреждены дома и школа. Тем временем Вячеслав Гладков отмечает годовщину — год назад произошла его инаугурация.

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