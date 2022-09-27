Ещё 30 ошибочно мобилизованных мужчин вернут, а под Белгородом обстреляли село

В Белгородской области ещё 30 человек мобилизовали по ошибке, сообщили региональные власти. Мужчин вернут домой, соответствующие документы и телеграммы военкоматы и воинские части уже получили.
Таким образом, в регионе уже выявили более 100 случаев, когда мужчин ошибочно мобилизовали. Среди призванных есть студенты, люди с проблемами со здоровьем, представители важных для экономики профессий.
В Шебекинском горокруге обстреляли Зиборовку. Происшествие случилось 27 сентября. Повреждения получили пять домов, школа и два автомобиля. Жертв и пострадавших нет. Отметим, что ранее школы в Шебекинском горокруге перевели на дистанционный формат работы.
Взрывы 27 сентября слышали и белгородцы. Однако в этом случае звуки были связаны с утилизацией боеприпасов.
Вячеслав Гладков ровно год назад по итогам выборов стал губернатором Белгородской области. Инаугурация состоялась 27 сентября 2021 года в здании филармонии.
О том, как изменился регион за год, — читайте ниже в материале «Бел.Ру».