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Ещё 30 ошибочно мобилизованных мужчин вернут, а под Белгородом обстреляли село

27 сентября 16:00
Фото: Bel.ru
В регионе продолжают выявлять случаи, когда люди получили повестку по ошибке, а шебекинская Зиборовка попала под обстрел — повреждены дома и школа. Тем временем Вячеслав Гладков отмечает годовщину — год назад произошла его инаугурация.

Мобилизовали по ошибке

В Белгородской области ещё 30 человек мобилизовали по ошибке, сообщили региональные власти. Мужчин вернут домой, соответствующие документы и телеграммы военкоматы и воинские части уже получили.

Таким образом, в регионе уже выявили более 100 случаев, когда мужчин ошибочно мобилизовали. Среди призванных есть студенты, люди с проблемами со здоровьем, представители важных для экономики профессий.

В Белгородской области вернут ещё 30 ошибочно мобилизованных мужчин
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Обстрел Зиборовки

В Шебекинском горокруге обстреляли Зиборовку. Происшествие случилось 27 сентября. Повреждения получили пять домов, школа и два автомобиля. Жертв и пострадавших нет. Отметим, что ранее школы в Шебекинском горокруге перевели на дистанционный формат работы.

Взрывы 27 сентября слышали и белгородцы. Однако в этом случае звуки были связаны с утилизацией боеприпасов.

Год как губернатор

Вячеслав Гладков ровно год назад по итогам выборов стал губернатором Белгородской области. Инаугурация состоялась 27 сентября 2021 года в здании филармонии.

О том, как изменился регион за год, — читайте ниже в материале «Бел.Ру».

Гладков год в должности губернатора: что изменилось в Белгородской области
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Зиборовка#Шебекинский горокруг#Частичная мобилизация#Военкомат#Обстрел села#Инаугурация#Вячеслав Гладков
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