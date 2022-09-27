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Posted 27 сентября 2022, 07:18

Published 27 сентября 2022, 07:18

Modified 27 сентября 2022, 07:18

Updated 27 сентября 2022, 07:18

Число пользователей личного кабинета «Мой газ» с начала года увеличилось на 12%

27 сентября 2022, 07:18
Сюжет
Новости компаний
С 1 января 2022 года рост числа белгородцев, использующих для оплаты газа и передачи показаний приборов учёта дистанционный Личный кабинет, составил 12%.

Регулярно через дистанционный сервис оплачивают газ 62 тысячи абонентов «Газпром межрегионгаз Белгород». Только в августе число пользователей увеличилось на 1107 человек.

В Личном кабинете абоненты могут передать показания приборов, подключить дополнительные лицевые счета, проверить задолженность, начисления. Кроме того, в приложении доступны данные об имеющемся газовом оборудовании абонента, параметрах потребления природного газа. Сервис доступен и в формате мобильного приложения «Мой газ», который можно скачать в App Store или Google Play. По ссылке https://мойгаз.смородина.онлайн также доступна версия для ПК.

#Газпром#Газ#Новости компаний
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