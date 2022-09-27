Число пользователей личного кабинета «Мой газ» с начала года увеличилось на 12%

В Личном кабинете абоненты могут передать показания приборов, подключить дополнительные лицевые счета, проверить задолженность, начисления. Кроме того, в приложении доступны данные об имеющемся газовом оборудовании абонента, параметрах потребления природного газа. Сервис доступен и в формате мобильного приложения «Мой газ», который можно скачать в App Store или Google Play. По ссылке https://мойгаз.смородина.онлайн также доступна версия для ПК.