Боятся ли волейбольные команды приезжать в Белгород на игры?

26 сентября на пресс-конференции гендиректор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин прокомментировал реакцию волейбольных команд на предстоящие игры в Белгороде как в приграничном городе.
Каждый руководитель заботится о безопасности своей команды. Да, они задают определённые вопросы. Сейчас далеко ходить не надо, потому что в любом новостном телеграм-канале Белгород всегда на первом месте по всем этим делам. Мы пытаемся всё объяснить, что город относительно безопасный и все мероприятия проводятся. Никакого запрета у нас нет.
Сергей Тетюхин
Тетюхин отметил, что для запрета на проведение матчей должно быть распоряжение губернатора. Пока такого документа нет, да и опасности для горожан и спортсменов — тоже, поэтому игры проводить будут.
Мы за то, чтобы матчи проходили в Белгороде. У нас есть болельщики, которые должны видеть нашу команду вживую. Будем стараться сохранить проведение матчей здесь. Но всё будет зависеть от обстановки. Я надеюсь, что всё будет хорошо и нам не придётся переносить наши домашние матчи.
Сергей Тетюхин
Отметим, первая домашняя игра «Белогорья» пройдёт 2 октября в «Белгород-Арене». Волейболисты встретятся с ВК «Газпром-Югра» из Сургута.