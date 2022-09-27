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Боятся ли волейбольные команды приезжать в Белгород на игры?

27 сентября 13:28
Фото: Bel.ru
Гендиректор ВК «Белогорье» рассказал, как реагируют команды на возможные матчи в «Белгород-Арене».

26 сентября на пресс-конференции гендиректор ВК «Белогорье» Сергей Тетюхин прокомментировал реакцию волейбольных команд на предстоящие игры в Белгороде как в приграничном городе.

Каждый руководитель заботится о безопасности своей команды. Да, они задают определённые вопросы. Сейчас далеко ходить не надо, потому что в любом новостном телеграм-канале Белгород всегда на первом месте по всем этим делам. Мы пытаемся всё объяснить, что город относительно безопасный и все мероприятия проводятся. Никакого запрета у нас нет.
Сергей Тетюхин

Тетюхин отметил, что для запрета на проведение матчей должно быть распоряжение губернатора. Пока такого документа нет, да и опасности для горожан и спортсменов — тоже, поэтому игры проводить будут.

Мы за то, чтобы матчи проходили в Белгороде. У нас есть болельщики, которые должны видеть нашу команду вживую. Будем стараться сохранить проведение матчей здесь. Но всё будет зависеть от обстановки. Я надеюсь, что всё будет хорошо и нам не придётся переносить наши домашние матчи.
Сергей Тетюхин

Отметим, первая домашняя игра «Белогорья» пройдёт 2 октября в «Белгород-Арене». Волейболисты встретятся с ВК «Газпром-Югра» из Сургута.

#Анастасия Федосеенко#Спорт#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Волейбол
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