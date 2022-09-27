билайн бизнес и «Кей Поинт» займутся развитием цифровой среды Дальнего Востока

Сергей Скалий, управляющий директор КРДВ: «Мы оказали содействие резиденту ТОР „Надеждинская“ в прохождении всех процедур согласования и получения разрешения на строительство ЦОД. В оптимальные сроки нашли подходящий для проекта земельный участок площадью 2 га по льготной арендной ставке с возможностью его выкупа по сниженной цене. Обеспечили реализацию проекта объектами инфраструктуры. Проработали вопрос предоставления свободной таможенной зоны для ввоза высокотехнологичного оборудования, чтобы запуск проекта состоялся в намеченные сроки. На территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток растет уровень деловой активности, а вместе с ним и потребность резидентов в качественной обработке больших объемов информации с высокой степенью защиты. В регионе при помощи мер господдержки реализуется все больше проектов в сферах судостроения, логистики, рыбоперерабатывающей и портовой деятельности, сельского хозяйства, туризма и отдыха. И все они нуждаются в современных цифровых технологиях».