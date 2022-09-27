Белгородцы случайно стали участниками финансовой пирамиды

Мужчина из Красноярска создал финансовую пирамиду и выдавал её за социальный проект. От его действий пострадали жители нескольких регионов страны, сообщили в красноярском УМВД.

34-летний житель Красноярска создал финансовую пирамиду под видом социального проекта и «заработал» 3,5 млн рублей. Жертвами мошенника в том числе стали и белгородцы. От действий афериста пострадали 18 человек. Это жители Белгородской, Московской, Самарской, Иркутской областей, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Башкирии. Мужчина якобы создал регулятор финансовых потоков среди населения, а на деле просто присваивал деньги доверчивых россиян. Деньги он потратил. Уголовное дело против красноярца передали в суд.