Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы случайно стали участниками финансовой пирамиды

27 сентября 09:57
Фото: Bel.ru
Мужчина из Красноярска создал финансовую пирамиду и выдавал её за социальный проект. От его действий пострадали жители нескольких регионов страны, сообщили в красноярском УМВД.

34-летний житель Красноярска создал финансовую пирамиду под видом социального проекта и «заработал» 3,5 млн рублей. Жертвами мошенника в том числе стали и белгородцы.

От действий афериста пострадали 18 человек. Это жители Белгородской, Московской, Самарской, Иркутской областей, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Башкирии.

Мужчина якобы создал регулятор финансовых потоков среди населения, а на деле просто присваивал деньги доверчивых россиян. Деньги он потратил. Уголовное дело против красноярца передали в суд.

 

#Происшествия#Красноярск#Финансовая пирамида#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18