Белгородцы случайно стали участниками финансовой пирамиды

34-летний житель Красноярска создал финансовую пирамиду под видом социального проекта и «заработал» 3,5 млн рублей. Жертвами мошенника в том числе стали и белгородцы.
От действий афериста пострадали 18 человек. Это жители Белгородской, Московской, Самарской, Иркутской областей, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Башкирии.
Мужчина якобы создал регулятор финансовых потоков среди населения, а на деле просто присваивал деньги доверчивых россиян. Деньги он потратил. Уголовное дело против красноярца передали в суд.