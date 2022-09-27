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Белгородские власти заявили, что в Логачёвке по-прежнему небезопасно

27 сентября 11:46
Фото: страница Алексея Дыбова в соцсети
Жителей обстрелянного села временно переселили. В населённом пункте за порядком следят военные и дружинники, сообщил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов.

Власти заявили, что в Логачёвке по-прежнему небезопасно. После обстрелов жителей временно переселили. Они обеспокоены за своё хозяйство и имущество. В селе тем временем дежурят дружинники и военные.

Алексей Дыбов провёл личный приём и побеседовал с жителями. По словам чиновника, оставаться в Логачёвке небезопасно из-за близости к границе. Помимо военных и ДНД за порядком следит глава территории Марина Исаева.

Дыбов пообещал восстановить пострадавшие после обстрела строения при первой же возможности. Подвоз воды для животных также организуют. Вопрос об оплате услуг ЖКХ решат в соответствии с законодательством.

«Поручил сотрудникам правового отдела оказать необходимую юридическую помощь тем, кто в этом нуждается. Людей в беде не оставим, всем поможем и поддержим», — написал глава Валуйского горокруга.

Кроме того, к чиновнику обратилась жительница и сообщила о прорыве водопровода в её подвале. Местные власти разберутся в сложившейся ситуации.

Напомним, приграничную Логачёвку ВСУ атаковали неоднократно. Последний обстрел был 21 сентября. Тогда загорелся жилой дом. Никто не пострадал.

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#Общество#Операция на Украине#Валуйки#Алексей дыбов#Логачёвка#Обстрелы Логачёвки#Местные жители#Безопасность#Восстановление домов#Наталья Корявых
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