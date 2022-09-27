Белгородские власти заключили контракт с «Фамильным домом вкуса» на 6,5 млн рублей

С «Фамильным домом вкуса» заключили контракт как с единственным исполнителем. Компания должна будет оказать услуги по организации питания.
Контракты с ней заключили на период до конца текущего года, а также на 2023 и 2024 гг. Их стоимость составит 1,5 млн и по 2,5 млн рублей соответственно.
ООО «Фамильный дом вкуса» работает в Белгороде с 2013 года. Занимается деятельностью ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания. В сети ресторанов компании – «Суши Дом», ресторан узбекской кухни «Хива», ресторан итальянской кухни La Terrazza, «Экватор» и пр.
Учредителем и директором «Фамильного дома вкуса» является Марина Лазарева – депутат горсовета Белгорода.