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«Звоните, девушка, Гладкову»: белгородка пытается добиться выплаты для раненого брата

26 сентября 18:01
Фото: Bel.ru
Молодой человек ушёл на службу добровольцем ещё в августе, однако обещанной губернаторской выплаты так и не получил. В военкомате ей ответили: «Звоните, девушка, Гладкову». Губернатор прокомментировал историю.
Мой брат на добровольной основе по повестке ещё в августе от военкомата города Строителя заключил контракт. Была обещана губернаторская выплата, когда солдат покинет пределы РФ. В бою был два раза. Получил ранение, сейчас проходит лечение в госпитале. Никаких выплат не было. Позвонила в военкомат — ответ добил до конца: «Звоните, девушка, Гладкову, или пусть военный едет на личный приём к военкому».
Анастасия Гончарова

Губернатор согласился, что такой ответ сотрудников военного комиссариата не красит. Глава региона попросил у девушки контакты для связи для дальнейшего решения вопроса.

Что касается выплат, они до сих пор действуют. Деньги получат те, кто решил заключить контракт и пойти на службу. Однако не всегда сами военные порядочно поступают, отметил губернатор.

Почему выплаты делаются не сразу? К сожалению, люди разные. Было около 30 человек, которые заключили контракт, получили выплаты, потом расторгли контракт и уехали вместе с деньгами. Бог им судья.
Вячеслав Гладков

Однако выплаты тем, кто идёт на службу в рамках частичной мобилизации, направят быстрее — уже со следующей недели, отметил Вячеслав Гладков. Дело в том, что в этом случае мужчины призываются немного в другом формате.

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#Инна Рогова#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Военкомат#Выплаты#Ранение#Контракт
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