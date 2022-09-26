«Звоните, девушка, Гладкову»: белгородка пытается добиться выплаты для раненого брата

Мой брат на добровольной основе по повестке ещё в августе от военкомата города Строителя заключил контракт. Была обещана губернаторская выплата, когда солдат покинет пределы РФ. В бою был два раза. Получил ранение, сейчас проходит лечение в госпитале. Никаких выплат не было. Позвонила в военкомат — ответ добил до конца: «Звоните, девушка, Гладкову, или пусть военный едет на личный приём к военкому».
Анастасия Гончарова
Губернатор согласился, что такой ответ сотрудников военного комиссариата не красит. Глава региона попросил у девушки контакты для связи для дальнейшего решения вопроса.
Что касается выплат, они до сих пор действуют. Деньги получат те, кто решил заключить контракт и пойти на службу. Однако не всегда сами военные порядочно поступают, отметил губернатор.
Почему выплаты делаются не сразу? К сожалению, люди разные. Было около 30 человек, которые заключили контракт, получили выплаты, потом расторгли контракт и уехали вместе с деньгами. Бог им судья.
Вячеслав Гладков
Однако выплаты тем, кто идёт на службу в рамках частичной мобилизации, направят быстрее — уже со следующей недели, отметил Вячеслав Гладков. Дело в том, что в этом случае мужчины призываются немного в другом формате.