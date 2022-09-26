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Жёны белгородских резервистов получат по 50 тысяч рублей при рождении ребёнка

26 сентября 08:56
Фото: Bel.ru
Соответствующее предложение внёс глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания. Он отметил, что ни одна семья не должна остаться без внимания.

По словам Гладкова, от людей поступает много обращений касательно того, что делать семьям, в которых мужа мобилизовали, а жена остаётся с ребёнком, да ещё и рожает второго. Чтобы оказать помощь в таких ситуациях, губернатор предложил единовременно выплачивать жёнам по 50 тысяч рублей при рождении ребёнка, если муж призван в рамках частичной мобилизации.

Ни одна семья не должна остаться без внимания. Я считаю, что у нас пройдёт всё организованно, и все вопросы мы постараемся решить.
Вячеслав Гладков

Напомним, белгородским резервистам выплатят по 100 тысяч рублей. Средства начнут начислять с 3 октября.

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#Кристина Семенчук#Общество#Военная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Частичная мобилизация#Выплаты#Резервисты
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