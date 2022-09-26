Жёны белгородских резервистов получат по 50 тысяч рублей при рождении ребёнка

По словам Гладкова, от людей поступает много обращений касательно того, что делать семьям, в которых мужа мобилизовали, а жена остаётся с ребёнком, да ещё и рожает второго. Чтобы оказать помощь в таких ситуациях, губернатор предложил единовременно выплачивать жёнам по 50 тысяч рублей при рождении ребёнка, если муж призван в рамках частичной мобилизации.