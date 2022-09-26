«Зайцев» назвали одной из главных проблем общественного транспорта в Белгороде

Эксперты московского Научно-исследовательского института автомобильного транспорта назвали главные, на их взгляд, проблемы белгородского общественного транспорта. Одна из них — так называемые зайцы.
Специалисты предлагают бороться с ними с помощью специальных датчиков, которые будут подсчитывать пассажиров и передавать данные в онлайн-режиме контролёрам на линиях. Такая система сообщит о том, где едет не оплативший проезд человек и на какой остановке он зашёл в автобус.
Вторая проблема белгородского общественного транспорта — децентрализованное диспетчерское управление транспортом, утверждают столичные эксперты. И если к сервисам компании «Яндекс», например, подключены автобусы в Белгородской агломерации, Шебекинском и Яковлевском горокругах, то в Борисовском и Корочанском районах нет полноценного диспетчерского управления пассажирскими перевозками.
Согласно предложенной модели изменений маршрутной сети, стоимость проезда не изменится. При этом сам общественный транспорт даже после преобразований останется убыточным. Как сообщает издание со ссылкой на отчёт, на обслуживание придётся потратить как минимум 2,7 млрд рублей, а потенциальная прибыль составит 1,1 млрд рублей.
Как показало исследование, активнее всего белгородцы ездят осенью и весной, а солидную долю выручки приносят студенты. Больше всего пассажиров перевезли по маршрутам № 33 и 43, а меньше всего — по маршрутам № 107, № 14 и № 124.