«Зайцев» назвали одной из главных проблем общественного транспорта в Белгороде

Специалисты предлагают бороться с ними с помощью специальных датчиков, которые будут подсчитывать пассажиров и передавать данные в онлайн-режиме контролёрам на линиях. Такая система сообщит о том, где едет не оплативший проезд человек и на какой остановке он зашёл в автобус.