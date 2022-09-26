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Впервые с мая от ковида скончались двое белгородцев

26 сентября 14:22
Фото: Bel.ru
Число умерших в регионе выросло до 2291 человека. Ранее показатель долгое время составлял 2282 человека. Последние данные по заболеваемости опубликовал региональный оперштаб.

Впервые с 26 мая в регионе от коронавируса скончались два человека. Общее число умерших выросло до 2291 человека. Ранее показатель несколько месяцев составлял 2282.

Скончались житель Яковлевского горокруга 1949 года рождения и житель Шебекинского горокруга 1956 года. Оба пациента лечились в горбольнице № 2 в Белгороде.

За последние сутки ковид диагностировали у 492 белгородцев. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 152 541 человека. 403 жителя региона госпитализированы. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии.

Наибольший прирост заболеваемости традиционно зафиксировали в Белгороде — 158 новых случаев. В Старооскольском и Шебекинском горокругах — 80 и 64 случая соответственно. Победили ковид за последние сутки 438 жителей региона, с начала пандемии выздоровели 145 350 белгородцев.

 

#Коронавирус COVID-19#Белгородская область#Коронавирус#Умерли#Статистика#Наталья Корявых
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