Впервые с мая от ковида скончались двое белгородцев

Впервые с 26 мая в регионе от коронавируса скончались два человека. Общее число умерших выросло до 2291 человека. Ранее показатель несколько месяцев составлял 2282.
Скончались житель Яковлевского горокруга 1949 года рождения и житель Шебекинского горокруга 1956 года. Оба пациента лечились в горбольнице № 2 в Белгороде.
За последние сутки ковид диагностировали у 492 белгородцев. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 152 541 человека. 403 жителя региона госпитализированы. Восемь из них находятся в тяжёлом состоянии.
Наибольший прирост заболеваемости традиционно зафиксировали в Белгороде — 158 новых случаев. В Старооскольском и Шебекинском горокругах — 80 и 64 случая соответственно. Победили ковид за последние сутки 438 жителей региона, с начала пандемии выздоровели 145 350 белгородцев.