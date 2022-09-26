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В Иркутской области парень устроил стрельбу в военкомате

26 сентября, 12:36
25-летний житель Усть-Илимска ранил военкома. Он попал в реанимацию, пишут «Новые известия».

В Усть-Илимске 25-летний местный житель открыл стрельбу в военкомате и ранил военкома. Последний попал в больницу в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.

Стрелявшего Руслана Зинина оперативно задержали. По словам его матери, она не знает, где сын взял оружие. Известно, что злоумышленник вошёл в здание и заявил, что «никто не будет воевать».

Как рассказал иркутский губернатор Игорь Кобзев, военком Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Также глава региона отметил, что произошедшее «не укладывается в голове».

«Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», — написал Кобзев в своём телеграм-канале.

Напомним, 26 сентября запомнилось ещё одной трагедией. В ижевской школе мужчина устроил стрельбу. Пока известно о девяти погибших.

#Происшествия#Иркутск#Стрельба в военкомате#Наталья Корявых
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