В Иркутской области парень устроил стрельбу в военкомате

В Усть-Илимске 25-летний местный житель открыл стрельбу в военкомате и ранил военкома. Последний попал в больницу в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.
Стрелявшего Руслана Зинина оперативно задержали. По словам его матери, она не знает, где сын взял оружие. Известно, что злоумышленник вошёл в здание и заявил, что «никто не будет воевать».
Как рассказал иркутский губернатор Игорь Кобзев, военком Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Также глава региона отметил, что произошедшее «не укладывается в голове».
«Мне стыдно, что подобное происходит в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины. Должны бороться не друг с другом, а против реальных угроз», — написал Кобзев в своём телеграм-канале.
Напомним, 26 сентября запомнилось ещё одной трагедией. В ижевской школе мужчина устроил стрельбу. Пока известно о девяти погибших.