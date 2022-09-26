В БелГУ создан уникальный учебный полигон «Шахта»

Ректор выразил благодарность за содействие в создании учебного полигона «Шахта» ООО «Яковлевский ГОК» и его генеральному директору Денису Голубничему, АО «Комбинат КМАруда» и его управляющему директору Александру Куколеву. Присутствовавший на церемонии открытия Денис Голубничий подчеркнул, что открытие подобных пространств помогает студентам более реалистично оценить свои возможности и связать свою судьбу с будущей профессией. Он выразил уверенность, что большинство выпускников института найдёт своё призвание и придёт на предприятие после получения диплома.