В БелГУ создан уникальный учебный полигон «Шахта»

Тематическая аудитория, которая усилит практико-ориентированное обучение в институте наук о Земле НИУ «БелГУ», создана при содействии партнёров вуза ООО «Яковлевский ГОК» и АО «Комбинат КМАруда».
Вагонетка с «добытым углём» и все шесть локаций учебного полигона моделируют условия отдельного участка реальной шахты — клеть, рудный двор, вентиляционный штрек, площадка горной выработки, участок крепления горных выработок и буровые работы. На каждом участке студенты института наук о Земле смогут включаться в рабочий процесс, используя технологии виртуальной реальности.
Как отметил ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, новое пространство будет способствовать усилению взаимосвязи теоретической и практической подготовки молодых специалистов, повысит её качество в соответствии с требованиями работодателя и рынка труда.
Наша главная задача — качественная подготовка специалистов, обладающих необходимыми навыками и компетенциями, в совершенстве владеющих современными информационными технологиями. Сегодняшнее горное производство — это в большей степени автоматизированный процесс, базирующийся на использовании цифровой информации, подготовленной горным инженером.
Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Ректор выразил благодарность за содействие в создании учебного полигона «Шахта» ООО «Яковлевский ГОК» и его генеральному директору Денису Голубничему, АО «Комбинат КМАруда» и его управляющему директору Александру Куколеву. Присутствовавший на церемонии открытия Денис Голубничий подчеркнул, что открытие подобных пространств помогает студентам более реалистично оценить свои возможности и связать свою судьбу с будущей профессией. Он выразил уверенность, что большинство выпускников института найдёт своё призвание и придёт на предприятие после получения диплома.
Уникальная составляющая нового пространства — тренажёры-симуляторы. Оборудование предназначено для симуляции различных ситуаций, с которыми можно столкнуться в настоящей шахте, что особенно актуально для специалистов, которые работают под землёй. Здесь студенты смогут научиться управлять самоходной буровой установкой, осуществлять проектирование разработки месторождений и рудников.