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В БелГУ создан уникальный учебный полигон «Шахта»

26 сентября 09:34
Фото: БелГУ
Новое образовательное пространство открылось накануне 146-летия университета, которое отмечается 26 сентября, и расположено на символичной глубине в «146 метров».

Тематическая аудитория, которая усилит практико-ориентированное обучение в институте наук о Земле НИУ «БелГУ», создана при содействии партнёров вуза ООО «Яковлевский ГОК» и АО «Комбинат КМАруда».

Вагонетка с «добытым углём» и все шесть локаций учебного полигона моделируют условия отдельного участка реальной шахты — клеть, рудный двор, вентиляционный штрек, площадка горной выработки, участок крепления горных выработок и буровые работы. На каждом участке студенты института наук о Земле смогут включаться в рабочий процесс, используя технологии виртуальной реальности.

Как отметил ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин, новое пространство будет способствовать усилению взаимосвязи теоретической и практической подготовки молодых специалистов, повысит её качество в соответствии с требованиями работодателя и рынка труда.

Наша главная задача — качественная подготовка специалистов, обладающих необходимыми навыками и компетенциями, в совершенстве владеющих современными информационными технологиями. Сегодняшнее горное производство — это в большей степени автоматизированный процесс, базирующийся на использовании цифровой информации, подготовленной горным инженером.
Олег Полухин, ректор НИУ «БелГУ»
Фото: БелГУ

Ректор выразил благодарность за содействие в создании учебного полигона «Шахта» ООО «Яковлевский ГОК» и его генеральному директору Денису Голубничему, АО «Комбинат КМАруда» и его управляющему директору Александру Куколеву. Присутствовавший на церемонии открытия Денис Голубничий подчеркнул, что открытие подобных пространств помогает студентам более реалистично оценить свои возможности и связать свою судьбу с будущей профессией. Он выразил уверенность, что большинство выпускников института найдёт своё призвание и придёт на предприятие после получения диплома.

Фото: БелГУ

Уникальная составляющая нового пространства — тренажёры-симуляторы. Оборудование предназначено для симуляции различных ситуаций, с которыми можно столкнуться в настоящей шахте, что особенно актуально для специалистов, которые работают под землёй. Здесь студенты смогут научиться управлять самоходной буровой установкой, осуществлять проектирование разработки месторождений и рудников.

#Новости компаний#Белгородская область#БелГУ
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