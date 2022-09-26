В Белгородской области за коммунальные услуги задолжали 403 млн рублей

Напомним, первое место в рейтинге районов Белгородской области по оплате электроэнергии в первом квартале 2021 года занимают Валуйский и Грайворонский городские округа. Хуже других оплачивали потреблённый ресурс в Волоконовском, Красногвардейском и Вейделевском районах.