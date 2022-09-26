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В Белгородской области за коммунальные услуги задолжали 403 млн рублей

26 сентября 15:25
Фото: Bel.ru
С докладом перед депутатами Белгородской областной думы выступил заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин. Он озвучил суммы задолженности за ранее потреблённые ресурсы.

Как отметил чиновник, задолженность перед предприятиями ЖКХ на территории Белгородской области за ранее потреблённые ресурсы составляет 403 млн рублей. Это 7,8% от стоимости общего годового потребления.

За газ задолженность достигла 222 млн рублей (4,4%), за электроэнергию — 173 млн рублей и за теплоэнергию — 8 млн рублей, что составляет 1% от общегодового потребления.

Напомним, первое место в рейтинге районов Белгородской области по оплате электроэнергии в первом квартале 2021 года занимают Валуйский и Грайворонский городские округа. Хуже других оплачивали потреблённый ресурс в Волоконовском, Красногвардейском и Вейделевском районах.

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