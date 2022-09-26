В Белгородской области за коммунальные услуги задолжали 403 млн рублей

Posted 26 сентября 2022, 15:25
Published 26 сентября 2022, 15:25
Modified 27 сентября 2022, 07:41
Updated 27 сентября 2022, 07:41
Как отметил чиновник, задолженность перед предприятиями ЖКХ на территории Белгородской области за ранее потреблённые ресурсы составляет 403 млн рублей. Это 7,8% от стоимости общего годового потребления.
За газ задолженность достигла 222 млн рублей (4,4%), за электроэнергию — 173 млн рублей и за теплоэнергию — 8 млн рублей, что составляет 1% от общегодового потребления.
Напомним, первое место в рейтинге районов Белгородской области по оплате электроэнергии в первом квартале 2021 года занимают Валуйский и Грайворонский городские округа. Хуже других оплачивали потреблённый ресурс в Волоконовском, Красногвардейском и Вейделевском районах.