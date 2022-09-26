В Белгородской области снижается смертность от сердечных заболеваний в ходе ковида

По словам Иконникова, по четырём показателям нацпроекта «Здравоохранение» наблюдаются отклонения от плановых значений. Из-за приостановки воздушного сообщения в Белгородской области под угрозой срыва развитие первичной медико-санитарной помощи.
Также из-за младенческой смертности наблюдаются риски в развитии показателя «детского здравоохранения».
По детскому здравоохранению ситуацию исправим, рисков не будет.
Андрей Иконников
Кроме того, отклонение от плановых показателей зафиксировано в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Согласно месячной динамике, прослеживается рост смертности с волнами ковида. В настоящее время влияние коронавируса снижается, поэтому смертность начинает снижаться по всей стране и в области.
Андрей Иконников
Также под угрозой срыва строительство объектов здравоохранения. Если они не будут введены в ноябре, то до конца года лицензию получить не удастся. Лицензирование является основным показателем по нацпроекту.
Переживания абсолютно правильные. Допускать такой ситуации, когда объекты переносят на следующий год, мы не хотим. Все объекты должны быть сданы вовремя.
Вячеслав Гладков
Гладков поручил еженедельно контролировать ситуацию со строительством объектов и вносить показатели общестроительной готовности и отклонение от плана в таблицу.