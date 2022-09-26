В Белгороде организуют народный мемориал в память о жертвах трагедии в Ижевске

Народный мемориал в память о погибших в Ижевске организуют в Белгороде. Он появится с 17:00 у памятника «Учительница первая моя» на Народном бульваре. Горожане здесь смогут возложить цветы, зажечь свечи и выразить соболезнования.
В результате трагедии, по данным СКР, погибли 13 человек. Семеро из них — дети. Ранения получили 14 школьников и семеро взрослых. Сам нападавший покончил с собой. По факту происшествия возбуждены уголовные дела.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее выразил соболезнования родным и близким погибших.