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В Белгороде организуют народный мемориал в память о жертвах трагедии в Ижевске

26 сентября 12:13
Фото: Bel.ru
Горожане могут принести цветы, зажечь свечи и выразить соболезнования у памятника «Учительница первая моя», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Народный мемориал в память о погибших в Ижевске организуют в Белгороде. Он появится с 17:00 у памятника «Учительница первая моя» на Народном бульваре. Горожане здесь смогут возложить цветы, зажечь свечи и выразить соболезнования.

В результате трагедии, по данным СКР, погибли 13 человек. Семеро из них — дети. Ранения получили 14 школьников и семеро взрослых. Сам нападавший покончил с собой. По факту происшествия возбуждены уголовные дела.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее выразил соболезнования родным и близким погибших.

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