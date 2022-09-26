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В 32 школах и детсадах Белгородской области тревожные кнопки не вывели на Росгвардию

26 сентября 07:07
Фото: Bel.ru
Муниципалитеты обязали заключить договоры с ведомством до конца сентября.

На оперсовещании регионального правительства 26 сентября министр образования Андрей Милёхин сообщил, что в 32 детсадах и школах Белгородской области тревожные кнопки не выведены на Росгвардию. Образовательные организации заключили контракты с ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Несмотря на то, что учредителем организации является сама Росгвардия, ведомство всё равно видит нарушение. Хотя отмечу, что та же «Охрана» работает на водоканале без нарушений. Там нарушений не выявлено.
Андрей Милёхин

При этом чиновник отметил, что тревожные кнопки в школах и детсадах работают. Рисков нет.

Отметим, что в образовательных учреждениях в четырёх муниципалитетах нет системы оповещения и управления эвакуацией, которая может передавать речевую информацию. Такие проблемы выявили:

  • 30 нарушений — Корочанский район,
  • 76 — Валуйский горокруг,
  • 34 — Новооскольский горокруг,
  • 56 — Белгород.

Устранить недостатки власти должны до конца октября.

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#Анастасия Федосеенко#Образование#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Росгвардия
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