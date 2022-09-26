В 32 школах и детсадах Белгородской области тревожные кнопки не вывели на Росгвардию

На оперсовещании регионального правительства 26 сентября министр образования Андрей Милёхин сообщил, что в 32 детсадах и школах Белгородской области тревожные кнопки не выведены на Росгвардию. Образовательные организации заключили контракты с ФГУП «Охрана» Росгвардии.
Несмотря на то, что учредителем организации является сама Росгвардия, ведомство всё равно видит нарушение. Хотя отмечу, что та же «Охрана» работает на водоканале без нарушений. Там нарушений не выявлено.
Андрей Милёхин
При этом чиновник отметил, что тревожные кнопки в школах и детсадах работают. Рисков нет.
Отметим, что в образовательных учреждениях в четырёх муниципалитетах нет системы оповещения и управления эвакуацией, которая может передавать речевую информацию. Такие проблемы выявили:
Устранить недостатки власти должны до конца октября.