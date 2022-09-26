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Учительница математики из Белгорода прошла в полуфинал конкурса «Классная тема!»

26 сентября 11:37
Фото: группа проекта "Классная тема!" в ВК
Юлия Симакова вошла в число учителей, которые борются за право провести урок на федеральном телевидении, сообщили в правительстве региона.

Белгородская учительница математики Юлия Симакова вошла в число полуфиналистов всероссийского конкурса «Классная тема!». Она борется за право провести урок на телеканале «Россия-1».

На телевидении выступят семь педагогов, которые станут лидерами открытого голосования. Участвовать в шоу будут не только сами учителя и зрители в зале. В студию приедут учёные, космонавты, артисты.

Напомним, отдать свой голос за педагога белгородцы могут в группе проекта во «ВКонтакте». Голосование продлится до 1 октября. 

 

#Общество#Конкурс классная тема#Учитель из Белгорода#Наталья Корявых
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