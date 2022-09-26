Учительница математики из Белгорода прошла в полуфинал конкурса «Классная тема!»

Белгородская учительница математики Юлия Симакова вошла в число полуфиналистов всероссийского конкурса «Классная тема!». Она борется за право провести урок на телеканале «Россия-1».
На телевидении выступят семь педагогов, которые станут лидерами открытого голосования. Участвовать в шоу будут не только сами учителя и зрители в зале. В студию приедут учёные, космонавты, артисты.
Напомним, отдать свой голос за педагога белгородцы могут в группе проекта во «ВКонтакте». Голосование продлится до 1 октября.