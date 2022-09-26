Священник в опале: как харьковчанину пришлось уехать в Белгород из-за преследований

По словам священнослужителя, к нему пришли украинские солдаты, скрутили и начали допрашивать. У него пытались выяснить, где воюют его сыновья, какие «задания» они ему давали. Помимо воюющих в ЛНР детей, ему припомнили проповеди о «русском мире».