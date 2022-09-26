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Священник в опале: как харьковчанину пришлось уехать в Белгород из-за преследований

26 сентября 06:54
Фото: телеканал "Звезда"
Отец Сергий на федеральном телевидении рассказал, что ему пришлось бежать из своего города из-за проповедей. Сюжет опубликовал телеканал «Звезда».

Харьковскому священнику пришлось покинуть свой город из-за проповедей. Он пешком отправился через леса до ЛНР. Сейчас священнослужитель находится в ПВР в Белгороде.

Отец Сергий продолжает молиться за своих прихожан, оставшихся в Харьковской области. Когда линия фронта начала приближаться, отец Сергий не собирался уходить. Его решение изменилось после прихода ВСУ.

По словам священнослужителя, к нему пришли украинские солдаты, скрутили и начали допрашивать. У него пытались выяснить, где воюют его сыновья, какие «задания» они ему давали. Помимо воюющих в ЛНР детей, ему припомнили проповеди о «русском мире».

После случившегося военные ушли, но пообещали вернуться. Отец Сергий не стал дожидаться и покинул свой приход. В сторону ЛНР мужчина шёл лесами и оврагами. Он прошёл 80 км, пока не встретил российских военнослужащих.

Ночь священнослужитель провёл в БМП с военными. Ему помогли добраться до границы с Россией. После священник приехал на автобусе в Белгород вместе с остальными беженцами. 

#Общество#Операция на Украине#Харьковская область#Священник#Переезд в Белгород#Наталья Корявых
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