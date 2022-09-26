Старый Оскол обошёл Белгород в рейтинге зарплат городов России

Зарплата в Белгороде в 2022 году выросла на 15,2% относительно первого полугодия 2021 года. В среднем белгородцы зарабатывают 45,2 тыс. рублей.
Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,76. Областной центр занял только 48-е место рейтинга по уровню зарплат среди 100 российских городов.
Старый Оскол обошёл Белгород и расположился на 40-й строке рейтинга. Соотношение стоимости потребительского набора и зарплаты составило 2,86. В среднем старооскольцы зарабатывают 46,9 тыс. рублей. Уровень вырос на 15,3%.