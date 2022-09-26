Старый Оскол обошёл Белгород в рейтинге зарплат городов России

Аналитики сравнили изменение зарплаты в 2022 году относительно первого полугодия прошлого года. В среднем белгородцы зарабатывают чуть более 45 тыс. рублей, следует из рейтинга, опубликованного РИА «Новости».

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