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Старый Оскол обошёл Белгород в рейтинге зарплат городов России

26 сентября 11:48
Фото: Bel.ru
Аналитики сравнили изменение зарплаты в 2022 году относительно первого полугодия прошлого года. В среднем белгородцы зарабатывают чуть более 45 тыс. рублей, следует из рейтинга, опубликованного РИА «Новости».

Зарплата в Белгороде в 2022 году выросла на 15,2% относительно первого полугодия 2021 года. В среднем белгородцы зарабатывают 45,2 тыс. рублей.

Соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составило 2,76. Областной центр занял только 48-е место рейтинга по уровню зарплат среди 100 российских городов.

Старый Оскол обошёл Белгород и расположился на 40-й строке рейтинга. Соотношение стоимости потребительского набора и зарплаты составило 2,86. В среднем старооскольцы зарабатывают 46,9 тыс. рублей. Уровень вырос на 15,3%. 

 

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#Общество#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Белгород#Старый Оскол#Зарплата#Рейтинг регионов#Наталья Корявых
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