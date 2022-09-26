Сохранение зарплат мобилизованным и народный мемориал в Белгороде: итоги дня

Такое поручение дал губернатор Вячеслав Гладков. По условиям трёхстороннего соглашения, среднюю зарплату мобилизованным белгородцам сохранят на период прохождения воинской службы.
Это касается работников государственных и муниципальных предприятий. По частным компаниям и самозанятым вопрос проработают отдельно.
Жительницы Белгородской области, у которых мобилизовали мужей, при рождении ребёнка получат единовременную выплату в 50 тыс. рублей. По словам губернатора, ни одна семья не должна остаться без внимания.
26 сентября в одной из школ Ижевска открыли стрельбу. Погибли 13 человек, семеро из них — дети. Пострадавших более 20, большинство из них — школьники.
Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что белгородцы воспринимают эту трагедию как собственную.
В Белгороде возле памятника «Учительница первая моя» на Народном бульваре открылся народный мемориал. Горожане уже приносят цветы и игрушки, зажигают свечи в память о погибших.