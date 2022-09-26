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Сохранение зарплат мобилизованным и народный мемориал в Белгороде: итоги дня

26 сентября 16:00
Фото: Bel.ru
Губернатор поручил сохранить зарплаты мобилизованным сотрудникам организаций и выплатить жёнам резервистов по 50 тыс. рублей при рождении ребёнка, а в Белгороде скорбят по жертвам трагедии в ижевской школе.

Зарплаты мобилизованным — сохранить…

Такое поручение дал губернатор Вячеслав Гладков. По условиям трёхстороннего соглашения, среднюю зарплату мобилизованным белгородцам сохранят на период прохождения воинской службы.

Это касается работников государственных и муниципальных предприятий. По частным компаниям и самозанятым вопрос проработают отдельно.

Мобилизованным белгородцам сохранят зарплаты на период прохождения воинской службы
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…их жёнам при рождении ребёнка — выплатить деньги

Жительницы Белгородской области, у которых мобилизовали мужей, при рождении ребёнка получат единовременную выплату в 50 тыс. рублей. По словам губернатора, ни одна семья не должна остаться без внимания.

 

Жёны белгородских резервистов получат по 50 тысяч рублей при рождении ребёнка
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Народный мемориал в Белгороде

26 сентября в одной из школ Ижевска открыли стрельбу. Погибли 13 человек, семеро из них — дети. Пострадавших более 20, большинство из них — школьники.

Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что белгородцы воспринимают эту трагедию как собственную.

В Белгороде возле памятника «Учительница первая моя» на Народном бульваре открылся народный мемориал. Горожане уже приносят цветы и игрушки, зажигают свечи в память о погибших.

В Белгороде организуют народный мемориал в память о жертвах трагедии в Ижевске
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#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Зарплата#Выплата#Мемориал#Инна Рогова
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