Сколько песко-соляной смеси закупят на зиму в Белгородской области

По словам чиновника, для организации уборки снега в Белгородской области муниципалитеты запланировали привлечь 1201 единицу коммунальной техники. Из них 834 единицы — собственной техники. В настоящий момент вся техника подготавливается, завершается техосмотр. Готовность составляет 92%.
Шопин добавил, что также планируется заготовить 184 тысячи тонн песко-соляной смеси. На 22 сентября было заготовлено 147 тысяч тонн, что составляет 85% от плана.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков поручил не допускать простаивания спецтехники в гаражах во время снегопада. Губернатор добавил, что технику купили и замечаний он больше делать не будет.