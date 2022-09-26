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Сколько песко-соляной смеси закупят на зиму в Белгородской области

26 сентября 15:27
Фото: Bel.ru
Цифры озвучил заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин. Он также рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду коммунальной техники.

По словам чиновника, для организации уборки снега в Белгородской области муниципалитеты запланировали привлечь 1201 единицу коммунальной техники. Из них 834 единицы — собственной техники. В настоящий момент вся техника подготавливается, завершается техосмотр. Готовность составляет 92%.

Шопин добавил, что также планируется заготовить 184 тысячи тонн песко-соляной смеси. На 22 сентября было заготовлено 147 тысяч тонн, что составляет 85% от плана.

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков поручил не допускать простаивания спецтехники в гаражах во время снегопада. Губернатор добавил, что технику купили и замечаний он больше делать не будет.

 

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#Кристина Семенчук#Город#Эксклюзив#Белгородская область#Подготовка к зиме#Песко-соляная смесь#Техника#Департамент жкх
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