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Школьные автобусы в четырёх районах не подключены к программному комплексу Росгвардии

26 сентября 07:37
Фото: Bel.ru
План по оборудованию тревожных кнопок в школьных автобусах пока выполнен на 72%. В муниципалитетах устраняют недостатки.

На оперсовещании 26 сентября министр образования Андрей Милёхин доложил, что в четырёх муниципалитетах региона есть проблемы с подключением школьных автобусов к программно-аппаратному комплексу Росгвардии:

  • Красногвардейский район — подключено к ПАК 2 автобуса (из 30),
  • Краснояружский район — 0 автобусов (из 16),
  • Яковлевский горокруг — 0 автобусов (из 27),
  • Ровеньский район — 0 автобусов (из 13).

В проблемных муниципалитетах заверили, что к октябрю завершат подключение к системе. Всего в регионе к ПАК Росгвардии подключено 72% школьных автобусов, заявил Милёхин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил глав отнестись серьёзнее к этому вопросу.

Кто не понимает, что происходит на границе? Кто не понимает, что возим детей? Кто не понимает, что есть прямая угроза и мы обязаны максимально снизить риски? В двух округах мы полностью перевели всех на дистанционное обучение. Кому нужно ещё объяснять? Нужно просто взять и сделать.
Вячеслав Гладков

Отметим, что в 32 школах и детсадах региона тревожные кнопки не выведены на Росгвардию. Нарушения пообещали исправить в ближайшее время. При этом власти отметили, что кнопки работают и рисков нет.

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#Анастасия Федосеенко#Образование#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Автобус
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