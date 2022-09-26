Школьные автобусы в четырёх районах не подключены к программному комплексу Росгвардии

На оперсовещании 26 сентября министр образования Андрей Милёхин доложил, что в четырёх муниципалитетах региона есть проблемы с подключением школьных автобусов к программно-аппаратному комплексу Росгвардии:
В проблемных муниципалитетах заверили, что к октябрю завершат подключение к системе. Всего в регионе к ПАК Росгвардии подключено 72% школьных автобусов, заявил Милёхин.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил глав отнестись серьёзнее к этому вопросу.
Кто не понимает, что происходит на границе? Кто не понимает, что возим детей? Кто не понимает, что есть прямая угроза и мы обязаны максимально снизить риски? В двух округах мы полностью перевели всех на дистанционное обучение. Кому нужно ещё объяснять? Нужно просто взять и сделать.
Вячеслав Гладков
Отметим, что в 32 школах и детсадах региона тревожные кнопки не выведены на Росгвардию. Нарушения пообещали исправить в ближайшее время. При этом власти отметили, что кнопки работают и рисков нет.