Шипулин сменил директора убыточного кафе «Тайм-Аут» в Белгороде

В кафе «Тайм-Аут» — новый гендиректор. Им стал Максим Малышев. Эту должность он занимает с 23 сентября. До Малышева гендиректором с 15 апреля текущего года была Анастасия Токарь.
ООО «Тайм-Аут» работает на улице Королёва в Белгороде с 2018 года. Компания занимается деятельностью ресторанов и оказанием услуг по доставке продуктов питания.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи по итогам минувшего года составила 1,5 млн рублей, а убыток — 2,6 млн рублей. Учредителем ООО «Тайм-Аут» является экс-президент ВК «Белогорье» Геннадий Шипулин.
Что касается Максима Малышева, то он с января 2022 года является гендиректором ООО «Оздоровительный спа-комплекс „Белогорье“». Учредитель этой организации — дочь Геннадия Шипулина Яна Хтей.