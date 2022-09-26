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Шипулин сменил директора убыточного кафе «Тайм-Аут» в Белгороде

26 сентября 11:24
Фото: Bel.ru
Новым генеральным директором стал Максим Малышев. Он занимает ту же должность в ООО «Оздоровительный спа-комплекс „Белогорье“».

В кафе «Тайм-Аут» — новый гендиректор. Им стал Максим Малышев. Эту должность он занимает с 23 сентября. До Малышева гендиректором с 15 апреля текущего года была Анастасия Токарь.

ООО «Тайм-Аут» работает на улице Королёва в Белгороде с 2018 года. Компания занимается деятельностью ресторанов и оказанием услуг по доставке продуктов питания.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи по итогам минувшего года составила 1,5 млн рублей, а убыток — 2,6 млн рублей. Учредителем ООО «Тайм-Аут» является экс-президент ВК «Белогорье» Геннадий Шипулин.

Что касается Максима Малышева, то он с января 2022 года является гендиректором ООО «Оздоровительный спа-комплекс „Белогорье“». Учредитель этой организации — дочь Геннадия Шипулина Яна Хтей.

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#Инна Рогова#Экономика#Эксклюзив#Белгород#Геннадий Шипулин#Кафе#Тайм-аут#Гендиректор#Новости Белгорода
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