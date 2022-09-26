Пропавшего в Старом Осколе подростка нашли

Мальчика, который ранее пропал в Старом Осколе, нашли. 14-летний Александр Ушаков находился на территории городского округа. Следователи выясняют, совершались ли преступления в отношении подростка.
23 сентября Александр покинул детский дом. Заявление в полицию написала и. о. директора «Старооскольского центра развития и специализации детей физкультурно-спортивной направленности „Старт“». Вскоре мальчика нашли.
Напомним, Александр пропадал не впервые. Ранее правоохранители искали юного старооскольца в апреле.