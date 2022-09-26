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Пропавшего в Старом Осколе подростка нашли

26 сентября 12:57
Фото: Bel.ru
Следователи расследуют все обстоятельства случившегося и выясняют, совершались ли в отношении ребёнка преступления, сообщают в региональном СУ СК.

Мальчика, который ранее пропал в Старом Осколе, нашли. 14-летний Александр Ушаков находился на территории городского округа. Следователи выясняют, совершались ли преступления в отношении подростка.

23 сентября Александр покинул детский дом. Заявление в полицию написала и. о. директора «Старооскольского центра развития и специализации детей физкультурно-спортивной направленности „Старт“». Вскоре мальчика нашли.

Напомним, Александр пропадал не впервые. Ранее правоохранители искали юного старооскольца в апреле. 

 

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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Пропавший подросток#Следственный комитет
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