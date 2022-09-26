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Новый сезон в филармонии Белгорода открыли фестивалем Дениса Мацуева

26 сентября 09:52
Фото: Bel.ru
На концерте выступил всемирно известный пианист и народный артист РФ Денис Мацуев. Он привёз в областной центр фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений».

В Белгороде открыли 56-й концертный сезон филармонии. На концерте выступил Денис Мацуев. Народный артист привёз в областной центр фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений».

Концерты проходили 24 и 25 сентября. 1 октября в белгородской филармонии традиционно откроют новый концертный сезон. В эту же дату традиционно отмечают Международный день музыки.

Фестиваль в этом году открывала Полина Тхай — ученица Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Она была лауреатом и обладательницей гран-при международных музыкальных конкурсов. 14-летняя Полина исполнила две части Концерта Эдуарда Элгара вместе с симфоническим оркестром.

Играл перед белгородцами и 11-летний пианист Елисей Мысин. В 2021 году он уже выступал вместе с Мацуевым в областном центре. Учится мальчик там же, где и Полина. Он также является стипендиатом благотворительного фонда «Новые имена». В Белгороде Елисей сыграл финал концерта для фортепиано с оркестром № 12 Моцарта.

На сцену вышли и состоявшиеся артисты Гайк Казанян и Ирина Поливанова. Ирина ранее принимала участие в музыкальных конкурсах в других странах. С Денисом Мацуевым она сотрудничает уже три года. В Белгороде артистка уже выступала неоднократно.

По словам маэстро Мацуева, фестиваль для юных музыкантов может стать возможностью не только учиться в классах, но и брать пример с опытных артистов. В финале известный артист выступал уже сам. Он сыграл концерт Брамса перед белгородцами. Фрагмент выступления можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

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