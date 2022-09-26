Новый сезон в филармонии Белгорода открыли фестивалем Дениса Мацуева

Играл перед белгородцами и 11-летний пианист Елисей Мысин. В 2021 году он уже выступал вместе с Мацуевым в областном центре. Учится мальчик там же, где и Полина. Он также является стипендиатом благотворительного фонда «Новые имена». В Белгороде Елисей сыграл финал концерта для фортепиано с оркестром № 12 Моцарта.