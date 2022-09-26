На организацию премии «Призвание» ко Дню тренера в Белгороде потратят 1,2 млн рублей

Министерство спорта Белгородской области ищет подрядчика, который организует и проведёт премию профессионального мастерства «Призвание» ко Дню тренера.
Согласно документам, исполнитель контракта должен найти площадку для проведения мероприятия. Площадка должна иметь парковку для не менее 50 автомобилей. Кроме того, исполнитель будет разрабатывать дизайн и фотовыставки. Помимо этого, организатор должен закупить 100 букетов для награждения участников мероприятия. В состав букета должно войти не менее пяти цветов.
Также подрядчик будет заниматься разработкой сценария и программы, поиском ведущего и видеооператора.
Для участников будет предусмотрено питание. В меню войдут салаты, горячие блюда с гарниром, десерт, хлеб и напиток. Приготовлено будет не менее 220 порций.
Начальная цена контракта составляет 1 250 000 рублей (бюджет Белгородской области). Подрядчика определят 30 сентября в ходе электронного аукциона.