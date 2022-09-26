На организацию премии «Призвание» ко Дню тренера в Белгороде потратят 1,2 млн рублей

Согласно документам, исполнитель контракта должен найти площадку для проведения мероприятия. Площадка должна иметь парковку для не менее 50 автомобилей. Кроме того, исполнитель будет разрабатывать дизайн и фотовыставки. Помимо этого, организатор должен закупить 100 букетов для награждения участников мероприятия. В состав букета должно войти не менее пяти цветов.