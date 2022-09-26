Мобилизованный белгородец попросил Гладкова помочь продать 20 коров

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов помочь семьям мобилизованных жителей региона, у которых есть домашнее хозяйство — крупнорогатый скот.
Сейчас один молодой парень говорил, что ведёт достаточно большое хозяйство. У него есть 20 коров, но ухаживать за ними он сейчас не может. Ему нужно помочь их продать. Наша задача — помочь в организации всех этих моментов. Я так понимаю, это не единичный случай.
Вячеслав Гладков
Глава муниципалитета должен помочь семье молодого человека в организации продажи и в вопросах цены: «Зачастую хозяйство — это единственный доход».
Каждая семья должна быть на отдельном учёте и контроле у глав. Надеюсь, что эта работа будет выполнена до конца недели.
Вячеслав Гладков
Напомним, что недавно из обстрелянного села Красный Хутор Белгородского района должны были вывезти домашних животных.