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Мобилизованный белгородец попросил Гладкова помочь продать 20 коров

26 сентября 09:00
Фото: Bel.ru
Вопрос обсуждали во время оперсовещания правительства области 26 сентября.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов помочь семьям мобилизованных жителей региона, у которых есть домашнее хозяйство — крупнорогатый скот.

Сейчас один молодой парень говорил, что ведёт достаточно большое хозяйство. У него есть 20 коров, но ухаживать за ними он сейчас не может. Ему нужно помочь их продать. Наша задача — помочь в организации всех этих моментов. Я так понимаю, это не единичный случай.
Вячеслав Гладков

Глава муниципалитета должен  помочь семье молодого человека в организации продажи и в вопросах цены: «Зачастую хозяйство — это единственный доход».

Каждая семья должна быть на отдельном учёте и контроле у глав. Надеюсь, что эта работа будет выполнена до конца недели.
Вячеслав Гладков

Напомним, что недавно из обстрелянного села Красный Хутор Белгородского района должны были вывезти домашних животных.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Животные#Хозяйство#Частичная мобилизация
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