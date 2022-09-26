Мобилизованным белгородцам сохранят зарплаты на период прохождения воинской службы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперсовещании 26 сентября заявил, что региональные власти заключили трёхстороннее соглашение, по которому мобилизованным белгородцам сохранят среднюю заработную плату на период прохождения воинской службы.
Считаю, что формирование стабильного дохода позволит решить большинство финансовых проблем, которые есть сейчас практически в каждой семье.
Вячеслав Гладков
Мера касается сотрудников государственных и муниципальных предприятий. Власти берут на себя обязательство сохранить среднюю оплату труда мобилизованным гражданам. Проработкой механизма займётся минфин области.
По руководителям частных предприятий и самозанятым гражданам будут принимать отдельное решение. Также губернатор прокомментировал случаи, когда работодатели в момент получения сотрудником повестки расторгали с ним трудовой договор.
Это ни с точки зрения человеческих взаимоотношений неправильно, ни с точки зрения закона. Мы всю информацию соберём и предоставим в областную думу. Все мобилизованные должны быть восстановлены. Гарантии, которые дал президент, должны быть соблюдены. С моей точки зрения, Белгородская область может себе позволить сохранить заработную плату за людьми, которые призваны на службу в ВС РФ.
Вячеслав Гладков
Губернатор дал на выполнение задачи две недели. Отметим, что все мобилизованные белгородцы получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Средства начнут поступать на счета с 3 октября.